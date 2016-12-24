Росреестрзапустил два доработанных в соответствии с новым законодательством сервиса

20 января 2017 года на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) открыт доступ еще к двум сервисам, которые доработаны в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».Ведомство запустило сервис попредоставлениюсведенийиз Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) врежиме онлайн и сервис предварительной записи на прием документов.

Сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» позволяет оперативно получать актуальную информацию из ЕГРН об объекте недвижимости. С помощью сервиса заявитель может узнать о размерах и нахожденииобъекта, наличии или отсутствии зарегистрированных прав, их ограничений и обременений. Кроме того, с его помощью интересующий объект можно найти по кадастровому или условному номеру, а также по адресу или номеру права.

Сервис «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием» предоставляет заявителю возможность заранее спланировать визит в офис Федеральной кадастровой палаты для получения услуг Росреестра. Доступ к сервису доступен в «Личном кабинете правообладателя», который запущен ранее на сайте ведомства. Этот сервис также позволяет получать актуальную информацию изЕГРНоб объектенедвижимости.

Пресс-служба Управления Росреестра по РМ



