Плохие погодные условия могут стать причиной ДТП

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В связи с ухудшением погодных условий сотрудники Госавтоинспекции Мордовии просят всех участников дорожного движения быть более внимательными на дороге, по возможности ограничить использование личного транспорта, без особой необходимости не выезжать на загородные участки дорог, так как в условиях ветра, снегопада, а также из-за образования гололеда водителям подчас бывает сложно справиться с непростой дорожной ситуацией, что может привести к ДТП.
Если же Вы все-таки решили воспользоваться личным транспортным средством, необходимо быть предельно аккуратными на дороге: не совершать резких и опасных маневров, не превышать установленный скоростной режим, помнить о том, что в условиях скользкой дороги сцепление колес с асфальтом уменьшается, тормозной путь увеличивается, а шансы попасть в ДТП возрастают. Особое внимание автовладельцам следует уделить местам возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и на перекрестках.
Кроме того, каждому водителю перед поездкой необходимо убедиться в исправности своего транспортного средства, проверить работу стеклоочистителей и световых приборов.
Пешеходам также нужно быть более аккуратными, переходить проезжую часть только в специально отведенных для этого местах, убедившись в безопасности перехода, а также помнить о том, что образование гололеда на подстилающей поверхности создает опасность скольжения, поэтому для остановки транспортного средства водителю требуется больше времени.
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