Более 1000 жителей Республики Мордовия выбрали мобильную связь от «Ростелекома»

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В ноябре 2016 года «Ростелеком» предоставил абонентам основных услуг компании возможность подключения дополнительного сервиса – мобильной связи. На сегодняшний день в Республике Мордовия абонентская база по данной услуге насчитывает более 1000 пользователей. Больше всего подключений зафиксировано в Саранске, Рузаевке, в Ковылкино и в п.г.т. Зубово-Поляна. Чаще всего абоненты мобильной связи выбирают тарифный план «Суперсимка М».
«Большинство абонентов мобильной связи от «Ростелекома» оценили преимущества пользования полного пакета услуг от одного оператора – это не только удобно, но и выгодно. Например, единая сеть стационарных и мобильных телефонов предоставляет возможность бесплатно звонить на городские и мобильные телефоны нашей компании по всей России, - отметила заместитель директора – директор по работе с массовым сегментом филиала в РМ ПАО «Ростелеком» Светлана Родина. - В дальнейшем будут развиваться семейные тарифные предложения, например, появится общий пакет интернета на несколько мобильных устройств и предложения, объединяющие домашний и мобильный интернет».
Под свой стиль общения и бюджет пользователи мобильной связи могут выбрать в линейке «Суперсимка» оптимальный тарифный план, включающий пакет минут, SMS и мобильный интернет-трафик. Выбор широк: от 100 до 1000 минут разговоров за фиксированную абонентскую плату, с объемом интернет-трафика от 500 МБ до 7 ГБ. Есть тариф без абонентской оплаты, где одна минута исходящих вызовов на все мобильные и городские телефоны по республике стоит 45 копеек. На данный момент для жителей Республики Мордовия доступен очень выгодный тариф «СУПЕРСИМКА XXL» с абонентской платой 230 рублей. В него включены безлимитный интернет, 250 минут звонков и 250 SMS на все телефоны республики и на телефоны «Ростелекома» во всех регионах присутствия компании. На тарифных планах «СУПЕРСИМКА L» и «СУПЕРСИМКА XL» все входящие звонки в поездках по России бесплатны.
Стать обладателем SIM-карты «Ростелекома» очень просто. Надо пользоваться или подключить пакет или хотя бы одну из основных услуг компании – «Домашний телефон», «Домашний интернет» или «Интерактивное ТВ». Получить дополнительную информацию или оформить заявку на подключение мобильной связи можно в ближайшем центре продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте http://mordoviya.rt.ru/ или позвонив по бесплатному телефону 8 800 1000 800. При подключении услуг «Домашний интернет», «Интерактивное ТВ» или стационарного телефона SIM-карту доставит инсталлятор.
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