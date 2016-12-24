Подача заявления

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С 1 января 2017 года Федеральным законом № 218 – ФЗ установлен перечень лиц, по заявлениям которых будут учитываться объекты недвижимости, и регистрироваться права на них. Кто именно может подать документы, зависит от того, как проводится учет и госрегистрация - одновременно или раздельно.

Так, заявление в отношении созданного (т.е. построенного) объекта недвижимости может представить:
- собственник или иной правообладатель земельного участка, на котором расположен такой объект недвижимости, - при одновременном осуществлении учета и госрегистрации;
- орган государственной власти или местного самоуправления, выдавшие разрешение на ввод объекта капстроительства в эксплуатацию, - при учете в кадастре без одновременной госрегистрации.

При личном обращении место подачи заявления и документов не будет зависеть от места нахождения объекта недвижимости. Прием заявлений на предоставление государственной услуги по государственному кадастровому учету недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по экстерриториальному принципу будет осуществляться исключительно в офисах филиалов ФГБУ «ФКП Росреестра» по субъекту Российской Федерации, список которых вы сможете найти на официальном сайте Росреестра.

Новый закон устанавливает единственный случай отказа в приеме документов о кадастровом учете и госрегистрации прав - не установлена личность заявителя, обратившегося с заявлением.









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