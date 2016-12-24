С 2017 года изменились формы предоставления информации о недвижимости

Государственная «Фармация» - во всех больницах Мордовии
За два дня до Нового года Глава Мордовии Владимир Волков вручил ключи от школьных автобусов и карет скорой помощи. Церемония передачи ключей...
Впервые предусмотрено предоставление выписки о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве. Общедоступная информация о зарегистрированных правах на объект недвижимости будет выдаваться в двух вариантах:
- в форме выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (около 20 листов);
- в форме выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (порядка 10 л).
За два дня до Нового года Глава Мордовии Владимир Волков вручил ключи от школьных автобусов и карет скорой помощи. Церемония передачи ключей...
Петр Тултаев оценил уборку снега на Юго-Западе
В Саранске после полутора лет ремонта в субботу открылась «Пятая баня» (по ул. Пролетарской, 90 а). И хотя она работает с 10 утра, любители...
ГУ МЧС России по Республике Мордовия в четвёртый раз представило рейтинг самых запоминающихся спасений года. При его составлении учитывались...
В минувший четверг Глава Саранска Петр Тултаев провел встречу с жителями города, имеющими ограниченные возможности по состоянию здоровья. Это...
В минувший понедельник на рабочем совещании в мэрии города подводили итоги новогодних и рождественских торжеств в Саранске. Глава города Петр...
В каждой семье есть традиции празднования Нового года. Но есть традиция, которой стараются придерживаться все - Новый год обязательно надо...
В эти январские морозные дни кажется, что до весны еще очень далеко. Но весна театральная уже близко, билеты на весенний театральный фестиваль...
18 января православные верующие отмечают Крещенский сочельник, канун Богоявления, или Крещения. В этот день во всех церквях совершается...
Стараниями нескольких деятелей село Белозерье Ромодановского района вновь взбаламутило интернет-пространство. В сети появились фотографии...