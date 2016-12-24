С 2017 года изменились формы предоставления информации о недвижимости

Впервые предусмотрено предоставление выписки о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве. Общедоступная информация о зарегистрированных правах на объект недвижимости будет выдаваться в двух вариантах:

- в форме выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (около 20 листов);

- в форме выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (порядка 10 л).



