Глава города Петр Тултаев взял под особый контроль организацию опорных пунктов полиции, которые по просьбам жителей города будут расположены в жилых домах по ул. Веселовского, Солнечной, Т. Бибиной и др. Криминогенная ситуация на этих территориях не совсем благополучная, поэтому люди просят сделать присутствие сотрудников полиции в этих районах постоянным.

Кстати, пункт полиции, который будет располагаться по адресу: Веселовского, 7, практически готов. Внутренняя отделка уже завершена, не хватает только мебели.

- Необходимо найти возможность и закупить мебель, - распорядился Глава города. - У вас две недели, чтобы сделать все необходимые закупки и открыть этот опорный пункт! Мы дали слово людям и должны его держать. Если люди просят пункт полиции - надо сделать! Мы все работаем в интересах города и горожан. Пункты полиции должны быть и на ул. Фурманова, и в новых микрорайонах - на ул. Солнечной и Т. Бибиной. Полиция должна быть ближе к людям!