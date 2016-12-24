Лопаты для жилых домов закупят в других городах

На прошлой неделе наш еженедельник сообщал о том, что по распоряжению мэра Саранска Петра Тултаева в каждом многоквартирном доме должны появиться по две лопаты для уборки снега. Порой горожане готовы помочь коммунальщикам в очистке придомовых территорий от снега, а вот необходимый инвентарь для этого есть далеко не у каждого. Конечно, в первую очередь помощь горожан нужна во время больших снегопадов.

В понедельник на рабочем совещании Петр Тултаев поинтересовался, как исполняется его поручение. Два ГУКа, расположенных на территории Ленинского района, закупили около 500 лопат. Остальные не смогли выполнить задачу, поскольку в магазинах города не нашлось лопат в нужном количестве. В итоге пришлось заказывать их в других городах.

К слову, только в Октябрьском районе 1700 подъездов, в Пролетарском - 1350. Но и в этих районах пока нужное количество инструмента отсутствует.

- Так дело не пойдет, - выразил недовольство Петр Тултаев. - Лопаты нужны сейчас, а не к весне! Даю вам еще одну неделю на решение этого вопроса.