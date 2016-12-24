Грипп отступает

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В конце декабря из-за эпидемии гриппа в Саранске в школах было закрыто на карантин несколько классов. 
Сейчас ситуация стала нормализоваться. По словам начальника Управления образования г.о. Саранск Оксаны Шуляповой, заболеваемость пошла на спад - в школах городского округа уровень заболеваемости составил 5,7% от общего числа учащихся, а в детских садах - 8%. В настоящее время карантин снят со всех классов саранских школ и со всех групп детских садов города.

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