Грипп отступает

В конце декабря из-за эпидемии гриппа в Саранске в школах было закрыто на карантин несколько классов.

Сейчас ситуация стала нормализоваться. По словам начальника Управления образования г.о. Саранск Оксаны Шуляповой, заболеваемость пошла на спад - в школах городского округа уровень заболеваемости составил 5,7% от общего числа учащихся, а в детских садах - 8%. В настоящее время карантин снят со всех классов саранских школ и со всех групп детских садов города.