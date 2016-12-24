Летом столицу Мордовии украсит море цветов

На планерке в мэрии Глава Саранска Петр Тултаев распорядился заранее продумать, какие цветы и где будут высаживаться на улицах столицы Мордовии в приближающийся летний период.

- Даже небольшая клумба радует глаз, - отметил градоначальник. - Поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы в нашем городе стало как можно больше цветников, необходимо использовать для этого каждый свободный кусочек земли. Саранск должен быть не просто зеленым, а весь в цветах! Для этого нам необходимо привлекать не только муниципальные предприятия, но и частные управляющие компании, горожан.

Кстати, в теплицах уже посадили цветы, которые весной высадят на улицах Саранска. При этом Петр Тултаев уверен, что красивые цветочные клумбы следует размещать не только в центре, но и в районах города.