Многие жилые дома Саранска получат единое оформление

Петр Тултаев на рабочем совещании в горадминистрации распорядился привести облик саранских жилых домов в надлежащий вид. Например, часть домов по проспекту Ленина представляет собой архитектурную ценность, но часть жителей этих домов застеклили свои маленькие балконы, другие оставили все в первоначальном виде.

- Все это портит архитектурный вид столицы Мордовии, - уверен Петр Тултаев. - Тем более что эти балконы предназначены для другого. Нам придется работать с жителями этих домов, будем искать у них понимания, убеждать, чтобы они убрали застекление с балконов. Дома, представляющие архитектурную ценность, надо приводить к первоначальному облику. В других зданиях, находящихся в центральной части города, балконы застеклены рамами разных форм, цветов и материалов. В основном это касается старых пятиэтажных домов. В этих случаях нам необходимо привести дома и балконы к единому оформлению. Все расходы возьмет на себя городской бюджет.

Что касается первых этажей жилых зданий, в которых располагаются офисы и магазины, они также должны быть приведены к единому стилю.

- Оформление этих магазинов уже морально устарело и не соответствует современным нормам, - заметил градоначальник. - Необходимо составить единые стандарты, которым бы стали следовать предприниматели и бизнесмены. Для наглядности - сделать эскизы. Город должен выглядеть стильно и красиво!