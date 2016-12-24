Муниципальный транспорт перевозит много льготников

C 1 марта по 31 декабря прошлого года в Саранске проводилось исследование, призванное определить, сколько льготников пользуется в городе услугами общественного транспорта. Было установлено, что услугами муниципального общественного транспорта в этот период воспользовались 60,78% льготников от общего числа пассажиров. Соответственно, за проезд платили только 39,22% пассажиров.

Особой популярностью у льготников пользуются маршруты автобусов №№ 4 (78,8%), 30 (76,7%), 6 (69%), 9, 8, 3 (по 65%). Много горожан, имеющих льготы, пользуются маршрутами троллейбусов №№ 11, 12, 5а, 8, 2, 1. Основная нагрузка по перевозке таких пассажиров сегодня ложится на МП «Горэлектротранс».

Из частных перевозчиков лишь несколько автобусов, которые работают по маршруту № 28, перевозят льготников, но их число не превышает 1 процента.

В Саранске уже не первый год идет речь о введении электронного проездного билета. Но, чтобы его внедрить, требуется время. Например, Чебоксары начали вводить электронные билеты еще в 2012 году, но до сих пор процесс у них не завершен. К тому же для электронных билетов должно быть много пунктов продажи, в противном случае длинные очереди приведут к ненужному ажиотажу и недовольству людей (как это произошло в Нижнем Новгороде). Есть еще один нюанс - для введения электронных проездных билетов придется пересмотреть маршрутную сеть Саранска и распределить прибыльные маршруты между всеми перевозчиками. Это в свою очередь приведет к переформатированию некоторых непопулярных маршрутов и появлению новых. Людей к этому также необходимо подготовить, чтобы для них подобные нововведения не стали неожиданностью.

- Думаю, 2017 и 2018 годы уйдут у нас на подготовку к переходу на электронные проездные билеты, - отметил Петр Тултаев. - И лишь в 2019-м этот переход должен состояться полностью. Тем не менее хочу напомнить, что в 2018 году в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу весь общественный транспорт в городе будет работать бесплатно абсолютно для всех жителей и гостей Саранска.