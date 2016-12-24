Правительство Мордовии рассмотрело приоритетные проекты в сфере здравоохранения

Об утверждении паспортов приоритетных проектов в социально значимых сферах, в том числе в здравоохранении, речь шла на прошедшем в понедельник заседании Правительства РМ. Первый проект предусматривает совершенствование организации медицинской помощи новорожденным и женщинам в период беременности и после родов. Как сообщил министр здравоохранения Михаил Морозов, в регионе создана трехуровневая система оказания медицинской помощи, которая уже позволила значительно улучшить проводимую в данном направлении работу, повысить качество услуг и внедрить современные технологии. Сейчас ставится задача сохранить положительную динамику по снижению младенческой смертности.

Следующий проект - «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий». Здесь также есть определенные успехи, тем не менее до 2019-го необходимо решить несколько важных вопросов. Так, доля организаций, внедривших медицинские информационные системы и перешедших на электронный документооборот, должна составить 75 процентов.

Одновременно планируется внедрить автоматизированную систему мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя. Делается это с целью защиты населения от фальсифицированных лекарственных препаратов и оперативного выведения из оборота контрафактных или недоброкачественных препаратов.

Кроме того, предполагается повысить доступность первичной медико-санитарной помощи для жителей муниципальных районов Мордовии, обеспечить своевременность оказания им экстренной медпомощи. Для этого будет увеличено количество существующих общеврачебных практик, расширена зона действия выездных бригад, усовершенствована маршрутная система. Особое внимание должно быть уделено укреплению и дооснащению скорой помощи. Предусматривается, в частности, создать единую диспетчерскую службу, повысить оперативность реагирования бригад на поступающие вызовы.