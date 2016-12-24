Любишь на авто кататься - умей и в штрафах разбираться

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За 12 месяцев 2016 года в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Мордовия обратилось свыше 10 тысяч граждан по вопросам, относящихся к компетенции Центра. В том числе поступило свыше 3700 жалоб от собственников транспортных средств на постановления по делам об административных правонарушениях, зафиксированных с применением систем фотовидеофиксации, основная часть которых - по причине нахождения транспортного средства в момент фиксации нарушения в пользовании (владении) другого лица.
Поясним, что к статье 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, принцип презумпции невиновности не распространяется на правонарушения, предусмотренные главой 12 Кодекса, в случае их фиксации в автоматическом режиме специальными техническими средствами с функцией фото- и киносъемки. Другими словами - доказательство своей невиновности лежит на лице, привлекаемом к административной ответственности.
Доказательствами, подтверждающими факт нахождения транспортного средства в пользовании (владении) другого лица могут являться: полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, договор купли-продажи, аренды или лизинга транспортного средства, а также показания лица, непосредственно управлявшего транспортным средством в момент фиксации административного правонарушения. Стоит отметить, что представляются только подлинники документов или их копии, заверенные надлежащим образом. Однако, указанные, а также иные доказательства не имеют заранее устанавливающей силы.
Жалобой на постановление может быть признано и электронное обращение гражданина, направленное на официальный сайт административного органа, если оно будет подписано квалифицированной электронной подписью. Кроме подачи жалобы в электронной форме, возможна подача жалобы на постановление по делу об административном правонарушении в письменном виде, завизированной заявителем собственноручно.
Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Мордовия
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