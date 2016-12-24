КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ БУДУТ ОРГАНИЗОВАНЫ В 96 МЕСТАХ

Государственная «Фармация» - во всех больницах Мордовии
За два дня до Нового года Глава Мордовии Владимир Волков вручил ключи от школьных автобусов и карет скорой помощи. Церемония передачи ключей...
В местах массовых купаний будет организовано дежурство спасателей, полицейских, медиков, сотрудников организаций ЖКХ, представителей муниципальных властей.
В ночь с 18 на 19 января православные жители Мордовии традиционно будут совершать обряд Крещенских купаний. В целях обеспечения безопасности верующих в республике будут организованы 96 мест массовых купаний, включая проруби в водоёмах, родники и купели. В данных местах будет организовано дежурство спасателей, полицейских, медиков, сотрудников организаций ЖКХ, представителей районных, городских, сельских администраций.
От всех структур республиканской подсистемы РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС) безопасность в местах купаний будут обеспечивать более 800 человек. Учитывая опыт предыдущих лет, организаторы купаний ожидают посещаемость около 13000 человек.
ГУ МЧС России по Республике Мордовия призывает граждан купаться в организованных местах.
Уважаемые верующие, помните, что ваша безопасность может быть обеспечена только там.
Сведения о местах массового купания в период Крещенских купаний в 2017 году городской округ Саранск 9 мест:
г. Саранск, водоем на стадионе «Старт»,
г. Саранск, водоем «Зелёная роща»,
г. Саранск, водоем «Лесное озеро»,
г. Саранск, водоем в р-не «Огни Саранска»,
г. Саранск, пруд по ул. Гончарова,
д. Полянки, купель по ул. Юбилейная,
пос. Макаровка, водоем у монастыря ул. Нагорна,35,
с. Куликовка, купель по ул. Чапаева,23,
пос. Добровольный, пруд
За два дня до Нового года Глава Мордовии Владимир Волков вручил ключи от школьных автобусов и карет скорой помощи. Церемония передачи ключей...
Желающих встретиться с человеком, вот уже в четвертый раз подряд признанным самым влиятельным в мире, оказалось предостаточно. В двенадцатой по...
Парочка из Рузаевки своровала деталей на 4 тысячи, а нанесла ущерб на 4 миллиона
В Совете Федерации вручили награды победителям VII всероссийского конкурса городов России «Города для детей». По итогам 2016 года Саранск...
В составе национальной сборной учащиеся Республиканского лицея для одаренных детей завоевали в 2016 году тринадцать мировых наград
В минувшие выходные в спортивном комплексе КСШОР состоялся чемпионат Мордовии. Турнир, собирающий тяжелоатлетов из различных уголков нашей...
В каждой семье есть традиции празднования Нового года. Но есть традиция, которой стараются придерживаться все - Новый год обязательно надо...
Саранск вступает в новый год с напряженным бюджетом
В Саранске после полутора лет ремонта в субботу открылась «Пятая баня» (по ул. Пролетарской, 90 а). И хотя она работает с 10 утра, любители...
В минувший понедельник на рабочем совещании в мэрии города подводили итоги новогодних и рождественских торжеств в Саранске. Глава города Петр...