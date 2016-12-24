КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ БУДУТ ОРГАНИЗОВАНЫ В 96 МЕСТАХ

В местах массовых купаний будет организовано дежурство спасателей, полицейских, медиков, сотрудников организаций ЖКХ, представителей муниципальных властей.



В ночь с 18 на 19 января православные жители Мордовии традиционно будут совершать обряд Крещенских купаний. В целях обеспечения безопасности верующих в республике будут организованы 96 мест массовых купаний, включая проруби в водоёмах, родники и купели. В данных местах будет организовано дежурство спасателей, полицейских, медиков, сотрудников организаций ЖКХ, представителей районных, городских, сельских администраций.

От всех структур республиканской подсистемы РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС) безопасность в местах купаний будут обеспечивать более 800 человек. Учитывая опыт предыдущих лет, организаторы купаний ожидают посещаемость около 13000 человек.

ГУ МЧС России по Республике Мордовия призывает граждан купаться в организованных местах.

Уважаемые верующие, помните, что ваша безопасность может быть обеспечена только там.



Сведения о местах массового купания в период Крещенских купаний в 2017 году городской округ Саранск 9 мест:

г. Саранск, водоем на стадионе «Старт»,

г. Саранск, водоем «Зелёная роща»,

г. Саранск, водоем «Лесное озеро»,

г. Саранск, водоем в р-не «Огни Саранска»,

г. Саранск, пруд по ул. Гончарова,

д. Полянки, купель по ул. Юбилейная,

пос. Макаровка, водоем у монастыря ул. Нагорна,35,

с. Куликовка, купель по ул. Чапаева,23,

пос. Добровольный, пруд



