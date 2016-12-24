В Мордовии уточнен порядок предоставления ряда социальных льгот

Решения, принятые на последней в 2016 году сессии Государственного собрания РМ, наверняка будут еще долго обсуждаться в семьях, трудовых и учебных коллективах, да и просто у подъездов домов. И немудрено: ведь фактически речь идет об изменении порядка предоставления целого ряда социальных льгот.

Нововведения коснутся, например, студентов дневных отделений мордовских вузов. Правда, не всех, а тех, кто еще только собирается получить высшее образование либо продолжить обучение в государственных научных организациях Мордовии после 1 июля 2017-го. Проезд в автомобильном и городском наземном электротранспорте им придется оплачивать на общих основаниях. Льготные проездные билеты, ныне выдаваемые очникам, сохранятся лишь для выходцев из малоимущих семей.

Параллельно устанавливается так называемый критерий нуждаемости, дающий право, в частности, на приобретение единой социальной проездной карты. Неработающие пенсионеры и ветераны, в сущности, останутся при своем. А вот те, кто продолжает трудиться, смогут претендовать на данную меру соцподдержки при условии, что их среднемесячные доходы не превышают 15 тысяч рублей.

Также права на бесплатный проезд на всех видах городского и пригородного автотранспорта общего пользования лишаются сотрудники уголовно-исполнительных инспекций. Связано это, впрочем, с тем, что указанная норма на протяжении нескольких лет оставалась невостребованной.

Другое новшество - введение фиксированных ежемесячных денежных выплат по оплате жилых помещений, отопления и освещения для сельских педагогов. Если ныне компенсации варьируются от 39 рублей до 18 тысяч, то со следующего лета указанная сумма составит 1601 рубль. Исключение сделано для пенсионеров, отдавших педагогической деятельности не менее 10 лет и вышедших на заслуженный отдых непосредственно после работы в сельских школах.

Кроме того, отменяются индексации республиканского материнского капитала. Суммы его остаются прежними: 125 тысяч 270 рублей при рождении или усыновлении третьего ребенка, 150324 рубля - четвертого и 187 тыс. 906 рублей - пятого и последующих детей.

Подобным образом республиканские власти рассчитывают, во-первых, соблюсти принципы социальной справедливости, а во-вторых, сэкономить бюджетные средства. К слову, немалые - в целом не менее 20,25 миллиона рублей ежегодно.