Бюджетные параметры вновь скорректированы

На прошедшей 28 декабря пятой сессии Госсобрания РМ были внесены поправки в Закон «О республиканском бюджете…». Вызваны они, главным образом, поступлением дополнительных средств из федерального центра. Так, 508 миллионов рублей Мордовии выделено на реализацию мер по обеспечению сбалансированности бюджета, точнее - на решение первоочередных задач.

Подводя финансовые итоги 2016 года, заместитель Председателя Правительства - министр финансов Мордовии Алексей Симонов подчеркнул, что собственные доходы региона выросли по сравнению с 2015 г. на 15 процентов (до 22,8 млрд руб.). В частности, в 1,6 раза увеличились поступления алкогольных акцизов, на 35% - объемы дорожного фонда.

Приносит плоды и взаимодействие с федеральными органами власти. Только в декабре российский бюджет выделил республике свыше 8 млрд рублей, которые пошли на возврат коммерческих кредитов. Как следствие - в 2017 г. Мордовия сможет сэкономить на процентных ставках около 900 миллионов.

Все социальные обязательства выполнялись своевременно и в полном объеме. Более 1,1 млрд рублей направлено на улучшение жилищных условий граждан, 2,2 миллиарда - на реализацию мероприятий адресной программы, 3700 млн - на поддержку сельского хозяйства, 4,1 миллиарда - на дорожно-строительные работы.

Результаты парламентского года огласил Председатель Госсобрания Владимир Чибиркин. За это время было проведено 15 сессий, на которых рассмотрено 178 вопросов. Принято в общей сложности 186 правовых актов, в том числе 110 законов. Что касается депутатов шестого созыва, они собирались на сессии уже 5 раз, приняв в общей сложности 35 законов. Несмотря на определенные трудности, успехи республики в социально-экономическом развитии очевидны. «И это главное, чего удалось добиться совместными усилиями», - резюмировал спикер.