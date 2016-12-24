Мордовия укрепила свои позиции в рейтинге стабильности регионов

Фонд «Петербургская политика» опубликовал вчера свежий рейтинг - результаты проводимого с осени 2012 года ежемесячного исследования субъектов России с точки зрения происходящих там событий. По итогам декабря Мордовия вновь вошла в группу регионов с максимальной социально-политической устойчивостью, показав лучшую положительную динамику в стране.

По сравнению с ноябрем республика улучшила свои позиции на 0,2 балла, набрав 8 баллов из 10 возможных. В ТОР-10 также вошли Татарстан, Белгородская, Калужская, Ленинградская, Магаданская, Пензенская и Тюменская области, Чукотский и Ямало-Ненецкий АО. Замкнули же список Карелия, Иркутская область и Приморский край.

По мнению экспертов, все заслуживающие внимания декабрьские события, случившиеся в 13-м регионе, имели позитивную окраску. В их числе решение Правительства РФ выделить республике дополнительно 274,9 млн рублей за наилучшие показатели в социально-экономическом развитии, подписание соглашения о создании в Саранске фармацевтического научно-производственного и инжинирингового центра «Антибиотик», открытие гипермаркета «Наша Радуга» компании «АШАН». Особо была отмечена эффективная работа региональных властей в инновационной сфере. Речь идет, к примеру, о рабочей встрече Главы РМ Владимира Волкова с гендиректором «Технопарка-Мордовия» Виктором Якубой, в ходе которой обсуждались перспективы дальнейшего развития этого ключевого элемента инновационной структуры, плюс - о занятом технопарком 7-м месте в федеральном рейтинге Ассоциации кластеров и технопарков.