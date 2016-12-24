За январские выходные в ДТП погибли 2 человека

Государственная «Фармация» - во всех больницах Мордовии
За два дня до Нового года Глава Мордовии Владимир Волков вручил ключи от школьных автобусов и карет скорой помощи. Церемония передачи ключей...
За два дня до Нового года Глава Мордовии Владимир Волков вручил ключи от школьных автобусов и карет скорой помощи. Церемония передачи ключей...
Где проводят отпуска не получающие зарплату футболисты «Мордовии»
В минувший понедельник на рабочем совещании в мэрии города подводили итоги новогодних и рождественских торжеств в Саранске. Глава города Петр...
В минувший четверг Глава Саранска Петр Тултаев провел встречу с жителями города, имеющими ограниченные возможности по состоянию здоровья. Это...
В минувшие выходные в спортивном комплексе КСШОР состоялся чемпионат Мордовии. Турнир, собирающий тяжелоатлетов из различных уголков нашей...
В Совете Федерации вручили награды победителям VII всероссийского конкурса городов России «Города для детей». По итогам 2016 года Саранск...
В эти январские морозные дни кажется, что до весны еще очень далеко. Но весна театральная уже близко, билеты на весенний театральный фестиваль...
Саранск вступает в новый год с напряженным бюджетом
В ближайшую субботу 24 декабря во всех районах города пройдет большая продовольственная ярмарка, в которой примут участие предприятия торговли...
В Саранске после полутора лет ремонта в субботу открылась «Пятая баня» (по ул. Пролетарской, 90 а). И хотя она работает с 10 утра, любители...