За январские выходные в ДТП погибли 2 человека

Первая смертельная авария 2017 года произошла в Б. Березниковском районе. 1 января в 23.40 в селе Старые Найманы водитель «Шевроле круз» сбил 20-летнего пешехода. Парень от полученных травм скончался на месте происшествия. Сам же виновник смертельной аварии скрылся и явился с повинной только на следующий день. Вполне возможно, водитель ждал, когда из его организма выветрится алкоголь.

Следующее ДТП со смертельным исходом случилось в Зубово-Полянском районе 5 января. В 5 утра на федеральной трассе М-5 «УРАЛ» 50-летний житель Волгоградской области на машине «Рено Меган», выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «Хонда CRV». В результате ДТП от полученных травм скончалась 53-летняя пассажирка «Рено Меган». Другой пассажир этой же автомашины с различными травмами был госпитализирован в ближайшую больницу. Туда же были доставлены женщина-водитель «Хонды CRV» и ее пассажиры - дети 9 и 3 лет. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой, им назначено амбулаторное лечение.