Смерть в первый день нового года

Загадочной смертью погибла 30-летняя жительница села Тургенево Ардатовского района Татьяна Синяева. Мать пятерых детей насмерть разбилась после падения с высоты пятого этажа. Был ли это несчастный случай, суицид или убийство, сейчас разбираются представители Следственного комитета. 1 января Татьяна вместе со своими знакомыми пришла в гости в одну из квартир на 5 этаже. Там вместе с компанией женщина отмечала наступивший Новый год. В какой-то момент на ее мобильном раздался звонок. В квартире было шумно, и женщина отправилась разговаривать на балкон. Прошло какое-то время, а Татьяна все не возвращалась к компании, тогда хозяин с гостями вышел на балкон, чтобы позвать женщину за стол, но там ее не оказалось - тело Синяевой неподвижно застыло внизу на асфальте. Прибывшие медики констатировали смерть женщины от травм, полученных после падения с высоты. Сначала появилась версия, что Татьяна могла покончить с собой после разговора по телефону. Однако собеседник в беседе со следователем признался, что всего лишь поздравил Синяеву с Новым годом и не говорил ей ничего, что бы могло подвигнуть женщину на самоубийство. Возможно, у Татьяны были другие причины покончить с собой, либо она случайно упала с балкона, либо ее кто-то толкнул. Сейчас все эти версии проверяются. Известно, что женщина характеризовалась не самым лучшим образом - нигде не работала, злоупотребляла спиртным, состояла на учете как неблагополучная мать. Татьяна находилась в разводе, жила только на пособие, которое получала на своих пятерых детей в возрасте от 5 до 10 лет.