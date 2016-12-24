Комплексы фотовидеофиксации отследили в Мордовии сотни тысяч нарушений ПДД

В минувшем году комплексы фотовидеофиксации отследили в Мордовии огромное количество нарушений ПДД - было возбуждено около 400 тысяч дел об административных правонарушениях. Сумма наложенных на автовладельцев штрафов превысила 255 миллионов рублей, из которых более 177 миллионов уже взыскано.

С наступлением зимы заметно увеличилось количество штрафов, которые получают по почте саранские автолюбители при выезде за стоп-линию перед светофором. Cотрудники ГИБДД дали специальное разъяснение по этому поводу. Как поясняют в ведомстве, места установки стационарных комплексов фотовидеофиксации оборудованы информационными знаками 6.16 «Стоп-линия» и 8.23 «Фотовидеофиксация». Согласно п. 6.13 Правил дорожного движения при запрещающем сигнале светофора водители должны остановиться перед стоп-линией (знак 6.16). При этом в случаях, когда линия горизонтальной разметки недостаточно различима, водители должны руководствоваться дорожными знаками. Соответственно, если стоп-линия неразличима, например, из-за снежного покрова, загрязнения, водители обязаны при запрещающем сигнале светофора остановить транспортное средство до знака 6.16 «Стоп-линия». Напомним, штраф за пересечение стоп-линии при запрещающем сигнале светофора составляет 800 рублей.