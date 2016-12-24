Срок бесплатной приватизации подходит к концу

1 марта 2017 года завершается бесплатная приватизация жилья в России. На сегодняшний день в городе Саранске приватизировано более 86 тысяч квартир, при этом более 10 тысяч жилых помещений пока остаются муниципальными.

- Чтобы избежать столпотворений при оформлении документов, нужно очень четко организовать эту работу, - распорядился мэр города Петр Тултаев. - Необходимо довести до жителей, что срок бесплатной приватизации заканчивается, чтобы потом они не говорили, что не осведомлены!

С 2010 по 2016 год шесть квартир в Саранске были деприватизированы, т.е. по каким-то соображениям приватизированное жилье горожане вновь перевели в муниципальное. К слову, во второй раз возможности приватизации им уже по существующему закону предоставлено не будет.

- Наверное, люди думают, что за муниципальное жилье не надо платить, - сказал Петр Тултаев. - Если кто-то думает, что муниципальное жилье - это халява, то он ошибается! И за жилищные, и за коммунальные услуги должны платить не только собственники, но и наниматели жилых помещений! Кстати, на должников необходимо подавать в суды и взыскивать с них долги, ведь задолженность за ЖКУ по-прежнему остается внушительной.

Также градоначальник удивился, узнав, что одна из домкомов Саранска, которая постоянно что-то требует, сама имеет задолженность по квартплате свыше 300 тысяч рублей!

- Не важно, является человек домкомом или нет, за квартиру должны платить все! Надо подавать в суд!