В каждый подъезд - по две лопаты

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Многие жители Саранска готовы во время снегопадов помочь дворникам в уборке придомовой территории. Но одного желания мало, для этого еще соответствующий инвентарь нужен. Согласитесь, далеко не каждый хранит дома или в подвале лопату для уборки снега. Поэтому на планерке в городской администрации Петр Тултаев распорядился приобрести для каждого подъезда многоэтажного дома по одной-две лопаты. Храниться инвентарь будет в подъездах. Каждый желающий житель дома сможет очистить от снега территорию около своего подъезда - это и для здоровья полезно, и для города. Уже на этой неделе лопаты должны появиться в саранских многоэтажках.
Кстати, в Финляндии такая практика существует уже давно. Там в снежные дни чистят снег около дома практически все жильцы, и это считается нормой.

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