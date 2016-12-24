Страсти по спидвею

4 января на Луховском водохранилище прошли соревнования по спидвею. Однако проведение этого мероприятия не было согласовано с Главой Саранска Петром Тултаевым. В связи с этим начальник Управления по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодёжной политике Администрации Саранска Владимир Чегодайкин подвергся критике со стороны градоначальника.

- Почему вы действовали за моей спиной? Кто позволил вам провести этот чемпионат? Почему вы рисковали жизнью людей? - задал вопросы Петр Тултаев. - Ведь совсем недавно в Саранске была оттепель, лед мог быть непрочным. А вы пригласили туда множества людей, да еще и с техникой… Вы отдавали себе отчет? К тому же вы подставили не только меня, но и сотрудников полиции, МЧС. В праздничные дни у нас каждый сотрудник на счету, все силы и средства распределены, а вы тем временем проводите незапланированные мероприятия! Хорошо, что мне позвонили и обо всем рассказали, пришлось быстро реагировать на ситуацию… Но с вашей стороны принять такое решение в обход Главы города просто непорядочно! Я даже не знаю, как теперь с вами работать. Я не могу работать с человеком, которому не доверяю, а вы потеряли мое доверие… Вам стоит искать себе другое место работы.

- Я не против самого спидвея, - продолжил чуть позже тему Глава Саранска. - Этот вид спорта у нас традиционно популярен. Но ведь можно проводить соревнования, не подвергая риску жизни людей, где-нибудь в безопасном месте. Например, на стадионе «Резинотехника».