Саранск новогодний

В минувший понедельник на рабочем совещании в мэрии города подводили итоги новогодних и рождественских торжеств в Саранске. Глава города Петр Тултаев в целом остался доволен организацией и проведением праздничных мероприятий и работой муниципальных организиций.

Праздничное убранство будет радовать горожан весь январь

В этом году в городе были украшены не только площади и центральные улицы микрорайонов, но и внутриквартальные дороги. В этом году осветились праздничными огнями улицы Сущинского, Гожувская, Веселовского. Петр Тултаев за праздничные дни не раз объехал город, в том числе и с высокопоставленными гостями из Чувашии, беседовал с людьми, выслушивал их мнение. В итоге был составлен рейтинг районов по новогоднему убранству. Первое место в этот раз досталось Пролетарскому району, особенно стильной и сказочной оказалась площадь по ул. Коваленко, да и весь район радовал глаз. Второе место - у сделавшего в этом году существенный рывок вперед Октябрьского района. А вот Ленинский район, в предыдущие годы бывший на лидирующих позициях, в этот раз немного сдал, поэтому за ним только третье место.

- Город к праздникам был украшен хорошо, - подвел итог Петр Тултаев. - Однако на следующий год надо поменять концепцию, чтобы жители и гости столицы Мордовии не привыкали к единообразному украшению. К тому же все разработки нам пригодятся во время проведения других больших праздников и мероприятий, в том числе и чемпионата мира по футболу.

Также Петр Тултаев предложил оставить новогодние украшения города и иллюминацию до 1 февраля.

Уборке города мешали припаркованные кое-как личные авто

Прошедшая неделя выдалась довольно снежной, а это значительно прибавило работы коммунальщикам. Тем не менее все службы городского хозяйства работали слаженно, причем круглосуточно. Улицы Саранска убирались от снега даже 1 января!

Однако были и свои сложности. Нюанс новогодней зимней уборки - множество машин во дворах домов. Большие неудобства снегоуборочной технике доставляли припаркованные кое-как во дворах и на проезжей части личные автомобили граждан.

- Автомобиль на ул. Большевистской, 25 (около памятника Ушакову), был оставлен владельцем на 4 дня! - рассказывает Петр Тултаев. - Из-за этого уборку снега нельзя было провести в полном объеме. Значит, этот человек думает только о себе и ему все равно на общественное мнение. К сожалению, такие случаи не единичны. Административно-техническая инспекция и сотрудники полиции должны активнее работать в этом направлении и штрафовать нерадивых горожан, несмотря на чины и звания! Перед законом все равны!

Градоначальник также призвал активнее пользоваться эвакуаторами и вывозить машины на платные стоянки, если они мешают уборке города.

Уборочная техника будет использовать фотовидеофиксацию?

- Есть еще одна проблема при уборке зимних улиц, - делится мнением глава Октябрьского района Сергей Мальченков. - Обычно песко-соляную смесь мы разбрасываем по ночам, чтобы не доставлять проблем автовладельцам. Но 7 января были сильные снегопады, и песко-соляную смесь решили разбрасывать днем. Специальная машина, оборудованная сигнальными огнями, объезжала улицы района. И один камушек этой смеси вроде как попал в бампер «Рено-Логан». Хозяин машины тут же вызвал аварийных комиссаров, чтобы оформить бумажки. Стоит отметить, этот бампер у машины настолько старый, что сложилось мнение, будто хозяин просто за наш счет решил купить себе новый бампер! И такие случаи, к сожалению, не единичны. Считаю, что должна быть справедливость! Люди делают свою работу, чистят улицы. Если водитель видит, что едет снегоуборочная техника, он может и отъехать, чтобы не мешать или не попасть под песко-соляную смесь. Тем более, повторюсь, все машины, оборудованы сигнальными огнями. В этом случае нам просто необходима помощь полиции.

- На нас просто зарабатывают деньги, - согласился Петр Тултаев. - Трактористы уже боятся убирать улицы, а некоторые водители и вовсе ведут себя нагло! Считаю, что нам необходимо использовать в своей работе фотовидеофиксацию!

Премии за ударный труд

- Все городские службы в эти праздничные дни сработали хорошо, - отметил Глава Саранска. - А дворники, водители, механизаторы снегоуборочной техники и вовсе работали без выходных. Таких работников необходимо премировать! Выдать им денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей чистыми. Организации должны изыскать возможность поощрить особо отличившихся, - распорядился Петр Тултаев. - Премию люди должны получить до конца этой недели. Огромная им благодарность и низкий поклон за их нелегкий труд!

Транспорт работал без нареканий

В этом году работа общественного транспорта была на особом контроле у градоначальника. Он лично несколько раз на автобусах и троллейбусах ездил в разные районы города.

- Троллейбусы и автобусы подходили вовремя, кондукторы приветливо общались с пассажирами, в салонах празднично и красиво, - делится своими впечатлениями Петр Тултаев. - Наоборот, был случай, когда прилично одетый мужчина препирался с кондуктором. Но кондуктор вела себя прилично.

По словам директора Транспортного управления Саранска Игоря Белорунова, на улицы города в праздничные дни выходило 106 единиц общественного транспорта: 53 автобуса и столько же троллейбусов работали по установленному графику. А в Рождественскую ночь в 2.35 автобусы развозили верующих после службы во все районы города. Кстати, в этом году хорошо сработали и большинство частных перевозчиков.

Однако мэр Саранска отметил, что некоторые автобусы, например, пазики, работающие по маршруту № 44, очень грязные.

- Так дело не пойдет! - указал градоначальник. - Надо довести до людей, что общественный транспорт должен быть чистым не только внутри, но и снаружи. От этого тоже зависит впечатление людей о городе.

Зимние каникулы - без аварий и происшествий

Глава города Петр Тултаев отметил и тот факт, что все ресурсоснабжающие организации Саранска в новогодние дни работали очень организованно и ответственно. Горсвет, Горводоканал, Тепловые сети и другие организации не допустили каких-либо огрехов в своей работе. Серьезных аварий в новогодние каникулы в городе зафиксировано не было, все работали в штатном режиме.

Особую благодарность за работу в выходные и праздничные дни Глава Саранска адресовал сотрудникам полиции, которые, профессионально и грамотно исполняя свои обязанности, не допустили правонарушений на улицах города и поддерживали образцовый порядок во время многочисленных праздничных мероприятий. Так же отлично, по мнению градоначальника, поработали и специалисты МЧС.