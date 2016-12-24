Государственная «Фармация» - во всех больницах Мордовии

За два дня до Нового года Глава Мордовии Владимир Волков вручил ключи от школьных автобусов и карет скорой помощи. Церемония передачи ключей состоялась ровно в полдень 29 декабря на площади Победы в Саранске. Это 32 школьных автобуса и 12 машин скорой медицинской помощи общей стоимостью почти 87 миллионов рублей. Сразу же после церемонии Владимир Волков посетил обновленную государственную аптеку ГУП РМ «Фармация» и салон оптики, расположенный по соседству.

В этот день сельские школы получили 32 новеньких школьных автобуса общей стоимостью 40,4 млн рублей. Они будут возить детей до места учебы в районах республики. Поставленные автобусы соответствуют всем техническим характеристикам, предъявляемым для перевозки детей. «Теперь будет действовать 320 маршрутов. Мы сменим все автомобили, срок службы которых превысил 10 лет, - сообщил Глава Мордовии Владимир Волков, передавая ключи от новой техники сельским педагогам. - Это, безусловно, и безопасность школьных перевозок. Это и наша политика - все дети, где бы они ни жили, должны получить качественное образование».

Также в республику поступило 12 автомобилей скорой медицинской помощи, общая стоимость которых свыше 46 млн рублей. Из них 2 автомобиля класса С - реанимобили (на базе Ford, передний привод) и 10 автомобилей класса В (на базе УАЗ, полный привод). 4 из 12 автомобилей скорой помощи - один реанимобиль и три автомашины класса В - остались в Саранске. Их получила Станция скорой медицинской помощи. Кстати, три новых автомобиля вышли на линию уже в субботу 31 декабря.

По одному автомобилю класса С и класса В для транспортировки тяжелых пациентов из районов республики в республиканские и федеральные медицинские центры получил Республиканский центр «Медицина катастроф». По одному автомобилю класса В получили отделения скорой медицинской помощи Рузаевской, Ковылкинской, Краснослободской, Комсомольской межрайонных, Атяшевской и Зубово-Полянской районных больниц.

«Это знаменательный для нас день, - подчеркнул Владимир Волков. - Мы уже вручили недавно первую партию из 35 автобусов и 9 автомобилей скорой помощи, и вот решением Правительства России в республику направлена очередная партия очень нужной нам техники».

Глава республики также сообщил, что пополнение автопарка скорой помощи продолжится. Новый медицинский транспорт поступит в республику в рамках подготовки Мордовии к чемпионату мира по футболу. Кроме того, в регионе будет создана единая диспетчерская служба скорой помощи. Это поднимет качество медицинского обслуживания населения.

В завершение Владимир Волков осмотрел полученную технику и пообщался с представителями сельских школ, а также с бригадами медицинских работников, которые будут выезжать на вызовы на новом транспорте. После чего он отправился в обновленную государственную аптеку ГУП РМ «Фармация», расположенную на Большевистской, 25. Напомним, некоторое время назад «Фармация», объединяющая все государственные аптеки в регионе, находилась в критическом состоянии. Предприятие обеспечивало льготников бесплатными лекарствами, а средств из федеральных структур на покрытие затрат долгое время не получало. У республики на тот момент тоже не было возможностей помочь. Закончилось все тем, что в «Фармации» просто не осталось медикаментов. Предприятие оказалось на грани банкротства. Тогда в ситуацию вмешался Владимир Волков. Вместе с региональным Правительством была разработана программа по выводу «Фармации» из кризиса, принято решение о выделении предприятию 300 миллионов рублей из бюджета республики.

Главу республики встречал новый руководитель ГУП РМ «Фармация» Алексей Ладошкин. Сегодня у «Фармации» не только новый руководитель, но и иной формат работы. Эта аптечная сеть заработала в формате самообслуживания.

Владимира Волкова познакомили с ассортиментом медикаментов. Здесь есть и лекарства, и витамины, все представлено в достаточном количестве. Глава республики отметил важную роль профилактики заболеваний, после чего сделал значимое заявление - теперь вместо частных аптек во всех больницах Мордовии будет работать государственная «Фармация». Это не только благоприятно скажется на обеспечении населения льготными лекарствами, но и позволит сделать более низкой стоимость в аптеках препаратов для лечения больных.

Владимир Волков заглянул и в соседнюю оптику сети «Фармация». Сегодня здесь представлен широкий ассортимент очков, которые предприятие не только закупает, но и ремонтирует, и изготавливает. Стоимость очков вполне доступная, от трехсот рублей и выше. «Вот, у меня очень дешевые, - Владимир Волков продемонстрировал присутствующим свои очки. - Они тоже хорошие. Есть и дорогие, но я не вижу между ними разницы. Главное, чтобы они качественные были, красивые и удобные...».