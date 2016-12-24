«Задач - много, денег - мало»

На прошедшей накануне новогодних праздников сессии саранского горсовета депутаты утвердили бюджет столицы Мордовии на 2017 год. Его доходная часть определена в размере 4 миллиардов 684 миллионов 956 тысяч рублей, что составляет 67,9% к плановым назначениям 2016 года. По словам директора Департамента финансов Администрации г.о. Саранск Сергея Тюркина, данное снижение объясняется уменьшением объема межбюджетных трансфертов, запланированных к выделению бюджету городского округа из вышестоящего бюджета. Однако это не окончательный вариант, в течение года в бюджет будут вноситься изменения в сторону увеличения.

Социальные расходы

Как и в предыдущие годы, наибольший удельный вес в бюджете Саранска занимают расходы социальной направленности - 59,5%, жилищно-коммунальное хозяйство - 22,2%, общегосударственные расходы - 8,2%, национальная экономика - 8,5%.

В рамках программы «Социальная поддержка граждан городского округа Саранск» на 2016-2018 годы депутаты предусмотрели финансирование ряда важных социальных статей, в том числе компенсацию расходов на приобретение специальных молочных продуктов маленьким детям, компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях, оплату труда приемных родителей и выплату ежемесячного денежного пособия опекуну (попечителю), приемному родителю на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) или в приемной семье.

Расходы в сфере национальной экономики определены на 2017 год в сумме 416 миллионов рублей. Их планируется направить, например, на организацию транспортного обслуживания населения, развитие инженерной инфраструктуры Саранска, ремонтно-строительные работы, капитальный и ямочный ремонт автомобильных дорог, благоустройство дворовых территорий.

Также в бюджет на 2017 год заложены средства на культуру, образование, молодежную политику, физкультуру и спорт. Дефицит бюджета составит 100 млн рублей.

Председатель комитета по бюджету, финансам, налогам и экономике Совета депутатов г.о. Саранск Александр Бурлаков подчеркнул, что основные приоритеты - это реализация мероприятий по подготовку к чемпионату мира по футболу и выполнение наказов избирателей. Так, в 2017 году откроются два новых детских сада (на ул. Титова и в микрорайоне «Юбилейный»), еще два - в п. Ялга и на ул. Т. Бибиной - начнут строить. Также в Саранске продолжится строительство спортивных площадок на территории школ. В течение 2017-2019 гг. такие площадки появятся у школ №№ 16, 19, 20 и 30.

«Бюджет будет корректироваться»

- Бюджет напряженный, - так охарактеризовал новые финансовые параметры городской казны Глава Саранска Петр Тултаев. - Тем не менее основные задачи, поставленные перед нами, выполнимы. Мы предусмотрели выполнение всех социальных обязательств, в том числе и по подготовке города к чемпионату мира по футболу. Конечно, бюджет еще не раз будет корректироваться, мы ждем помощи от федерального и республиканского бюджетов. И нам хотелось бы, чтобы эта помощь была более существенной, чем в 2016 году. Скорее всего, в новом году придется брать кредиты, но нам нужны бюджетные кредиты, без них очень трудно выполнить поставленные задачи.

Однако и нам самим необходимо оптимизировать расходы. В первую очередь это касается аппарата Администрации города. И хотя штатная численность нашего аппарата самая низкая по сравнению с другими городами Поволжья, нам надо еще сократиться на 10%. Естественно, сокращение штата не ведет к уменьшению работы. У многих директоров по нескольку заместителей, от некоторых из них можно отказаться. В этом плане штатная численность должна быть пересмотрена в муниципальных организациях, в том числе и предоставляющих дополнительное образование. Я не говорю о повальном сокращении, а имею в виду управленческий аппарат. Главное - не переусердствовать, до такой степени, что детям некуда будет пойти после школы! Нам не нужно возвращение 90-х!

- Наравне с этим нам необходимо увеличивать свои доходы, - продолжил мэр города. - Например, за счет доходов с аренды и продажи земли. Резерв в этом направлении у нас есть. А для этого необходимо сделать полную ревизию своих земель.

В 2017 году откроем медвытрезвитель. Отмечу, что от дорогостоящего проекта пришлось отказаться. Вытрезвитель будет рассчитан на 15-16 мест.

Конечно же мы должны выполнить наказы избирателей, ведь они касаются повседневной жизни людей. Мы внимательно проанализировали все наказы и пришли к выводу, что они на 90% совпадают с планами развития нашего города. Так что все наказы уже есть в планах работы различных департаментов. К тому же если дали людям обещание - необходимо его выполнить. Если в обозначенные сроки сделать не получается по объективным причинам - лучше честно об этом сказать.

- Основная наша задача - сделать Саранск инвестиционно привлекательным, - резюмировал Петр Тултаев. - Без этого у города не может быть развития. Вообще планов и задач у нас много. Реализовать их возможно, когда есть понимание между всеми ветвями власти. Конечно, мы встречаемся с Владимиром Волковым и Владимиром Сушковым, бывают у нас и разногласия, и горячие споры, но все это рабочие моменты. Понимание между нами есть, и это главное!

Утверждены названия новых улиц

Столица Мордовии постоянно развивается, строится и растет. Появляются новые улицы, которым следует присвоить официальное название. За несколько дней до наступления 2017 года депутаты горсовета утвердили название новых улиц в городском округе Саранск. Так, в селе Зыково появится улица Молодежная, а в Куликовке - Сосновая. А вот городская автомагистраль от улицы Коваленко до проспекта 50 лет Октября с мостом через реку Саранка будет называться Юго-западным шоссе.

Людмила АНЮТИНА

