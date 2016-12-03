В Саранске будет создан приют для бездомных животных

Уже не первый год в столице Мордовии ведется разговор о создании приюта для бездомных животных. В очередной раз тема была поднята на рабочем совещании в мэрии, когда Петр Тултаев резко отозвался о варварских методах отлова бродячих собак, свидетелями чего стали жители Пролетарского района.

- Бездомных животных, представляющих собой угрозу для населения, конечно, надо вылавливать. Вспомним, как свора собак загрызла женщину в Атяшевском районе. Но работа по их отлову должна вестись очень корректно, без жестокости! - заявил Глава Саранска. - Любая работа должна быть с человеческим лицом. А от горе-работников мы будем избавляться. Причем наказание понесут не только исполнители, но и начальники структурных подразделений, курирующие это направление работы.

Также Петр Тултаев предложил в 2017 году открыть приют вольерного типа для бездомных животных.

- Приют в Саранске нужен, но давайте обойдемся без излишеств, - сказал градоначальник. - А то принесли мне проект одного приюта, так он такой дорогой, что у нас денег просто не хватит его построить. Там, наверное, только ванн для животных не хватало! Живут же кошки и собаки на улице, и ничего. Предлагаю сделать приют вольерного типа при одном из муниципальных предприятий. В штате обязательно будет ветеринар. Будут отпускаться и некоторые средства на содержание животных, но большая надежда возлагается все же на любителей собак и кошек, проживающих в нашем городе, которые сегодня полны решимости взять часть забот о бездомных животных на себя.