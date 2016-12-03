В Саранске будет создан приют для бездомных животных

На сколько вырастут тарифы на жилищные услуги?
На состоявшейся во вторник 29 ноября сессии саранского горсовета народные избранники рассмотрели сразу несколько «денежных» вопросов....
На состоявшейся во вторник 29 ноября сессии саранского горсовета народные избранники рассмотрели сразу несколько «денежных» вопросов....
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно, начиная с 2013 года, в День Конституции РФ проводится общероссийский день...
Таким образом власти планируют дополнительно привлечь в региональный бюджет свыше 180 миллионов рублей
В минувший четверг 15 декабря Петр Тултаев принял участие в заседании президиума Совета по межнациональным отношениям, которое прошло в Москве...
Региональное отделение Фонда социального страхования по Мордовии пять месяцев работает в новых условиях - с 1 июля в республике реализуется...
На минувшей неделе в Республиканском центре профилактики и борьбы со СПИДом рассматривали сложившуюся ситуацию с распространением на...
Пока в ноябре вся Россия обсуждала грандиозный скандал, разразившийся с футболистом ЦСКА Романом Еременко, который был дисквалифицирован на...
Парочка из Рузаевки своровала деталей на 4 тысячи, а нанесла ущерб на 4 миллиона
Это случилось на прошедшей в минувший понедельник четвертой сессии Государственного собрания Мордовии. Ранее проект главного финансового...
Трехэтажное кирпичное здание, покрашенное в жизнерадостные цвета, с большими окнами - именно так выглядят современные детские сады. В последнее...