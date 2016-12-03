Лыжные базы ждут посетителей

В Саранске немало любителей активного образа жизни. С наступлением зимы люди с удовольствием ходят в лес кататься на лыжах. Кто-то со своим спортивным инвентарем, другие берут лыжи напрокат. По заданию Главы города Петра Тултаева вся лесопарковая зона Ленинского района Саранска, в которой любят отдыхать лыжники, очищена от веток и старых деревьев. В каждом районе города работают муниципальные пункты проката, цена в них в 2-3 раза ниже, чем у конкурентов. Например, в Октябрьском районе, недалеко от «Огней Саранска», прокат лыж стоит 50 рублей за 2 часа, размерный ряд начинается с 34 размера! Главное не забудьте взять паспорт.

Кстати, любители зимнего отдыха в лесопарковой зоне Ленинского района смогут не только с удовольствием покататься, полюбоваться красивым зимним пейзажем, но и приготовить для себя на свежем воздухе шашлыки. Для этих целей на лесных полянах установлены мангалы.

Впереди замечательные зимние праздники. И нет ничего лучше, чем провести их на свежем воздухе в окружении родных и друзей.