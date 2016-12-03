Владимир Чибиркин вновь избран секретарем МРО партии «Единая Россия»

Жилье для всех
В Мордовии реализуется уникальная ипотечная программа
В Мордовии реализуется уникальная ипотечная программа
В минувший четверг 15 декабря Петр Тултаев принял участие в заседании президиума Совета по межнациональным отношениям, которое прошло в Москве...
В составе национальной сборной учащиеся Республиканского лицея для одаренных детей завоевали в 2016 году тринадцать мировых наград
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно, начиная с 2013 года, в День Конституции РФ проводится общероссийский день...
Желающих встретиться с человеком, вот уже в четвертый раз подряд признанным самым влиятельным в мире, оказалось предостаточно. В двенадцатой по...
В минувшие выходные в спортивном комплексе КСШОР состоялся чемпионат Мордовии. Турнир, собирающий тяжелоатлетов из различных уголков нашей...
Трехэтажное кирпичное здание, покрашенное в жизнерадостные цвета, с большими окнами - именно так выглядят современные детские сады. В последнее...
В Саранске после полутора лет ремонта в субботу открылась «Пятая баня» (по ул. Пролетарской, 90 а). И хотя она работает с 10 утра, любители...
Таким образом власти планируют дополнительно привлечь в региональный бюджет свыше 180 миллионов рублей
Региональное отделение Фонда социального страхования по Мордовии пять месяцев работает в новых условиях - с 1 июля в республике реализуется...