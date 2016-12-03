Владимир Чибиркин вновь избран секретарем МРО партии «Единая Россия»

В понедельник в Саранске прошла XXIII конференция Мордовского регионального отделения политической партии «Единая Россия», в ходе которой были подведены основные итоги работы республиканского актива партии за минувшие четыре года, избраны новый руководящий состав МРО и делегаты XVI съезда партии.

Как отметил выступивший с основным докладом секретарь МРО, Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин, за отчетный период произошло немало судьбоносных для страны и республики событий. Местные «единороссы» приняли участие во всех 16 избирательных кампаниях 2012-2016 гг., получив в общей сложности 3458 депутатских мандатов из 3590. Столь впечатляющие результаты выборов лишний раз доказывают, что жители Мордовии доверяют партии, возлагая особые надежды на проекты, реализуемые под эгидой «ЕР».

Другим немаловажным аспектом деятельности отделения является неуклонный рост численного состава. Только за 11 месяцев 2016 года в ряды партии принято 707 новых членов, а за 4 года - более 3,7 тысячи. На сегодняшний день в регионе насчитывается уже почти 27,76 тысячи «единороссов», что составляет 4,34% от общего количества проживающих здесь избирателей. Еще около 34 тысяч человек относятся к сторонникам партии. В уходящем году этот список пополнился 985 фамилиями.

Выступивший на конференции член президиума регионального политсовета, Глава РМ Владимир Волков особо отметил, что, несмотря на очевидные трудности, республике в целом удается решать поставленные задачи. Так, коммерческие ее долги сократились на 30 процентов. Объемы промышленного производства увеличились в сопоставимых ценах на 7%, сельскохозяйственного - на 12 процентов. Открыты все запланированные ранее производства. А рост зарплаты оказался даже несколько выше темпов инфляции.

Разумеется, многие результаты были достигнуты благодаря поддержке федерального центра и активной работе вновь избранных депутатов Госдумы от Мордовии. Виталий Ефимов, к примеру, недавно добился двукратного (с 90 до 180 млн руб.) увеличения ассигнований на благоустройство саранских дворов. Всего же в 2017 г. республика рассчитывает получить из российской казны не менее 10 миллиардов рублей.

Также на конференции был избран секретарь регионального отделения «Единой России». Подавляющим большинством голосов этот пост сохранил за собой Владимир Чибиркин.