Республика дополнительно получит почти 130 миллионов рублей на развитие медицины

Новости

111 миллионов 936 тысяч рублей получит Мордовия в 2017 году на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по рецептам, а также продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. Кроме того, 18 млн руб. республике будет выделено на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам. Соответствующие распоряжения подписал на днях премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Отметим, что общий размер субвенций, выделяемых регионам на эти цели, оценивается в 34,8 млрд рублей, из которых 3,2 миллиарда пойдет на выплаты медработникам. Речь здесь идет о трудоустройстве в сельские населённые пункты, рабочие посёлки и посёлки городского типа около 5 тысяч земских докторов. При этом размер компенсационной выплаты каждому специалисту составит до 1 миллиона рублей.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Золотой год

В составе национальной сборной учащиеся Республиканского лицея для одаренных детей завоевали в 2016 году тринадцать мировых наград

НАШИ ВНУТРЕННИЕ РЕЗЕРВЫ

В минувшие выходные в спортивном комплексе КСШОР состоялся чемпионат Мордовии. Турнир, собирающий тяжелоатлетов из различных уголков нашей...
Паровоз под откос

Парочка из Рузаевки своровала деталей на 4 тысячи, а нанесла ущерб на 4 миллиона

Бюджет-2017 принят

Это случилось на прошедшей в минувший понедельник четвертой сессии Государственного собрания Мордовии. Ранее проект главного финансового...

Конкурс красоты

№42  Мария

 Посмотреть все фотографии