Республика дополнительно получит почти 130 миллионов рублей на развитие медицины

111 миллионов 936 тысяч рублей получит Мордовия в 2017 году на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по рецептам, а также продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. Кроме того, 18 млн руб. республике будет выделено на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам. Соответствующие распоряжения подписал на днях премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Отметим, что общий размер субвенций, выделяемых регионам на эти цели, оценивается в 34,8 млрд рублей, из которых 3,2 миллиарда пойдет на выплаты медработникам. Речь здесь идет о трудоустройстве в сельские населённые пункты, рабочие посёлки и посёлки городского типа около 5 тысяч земских докторов. При этом размер компенсационной выплаты каждому специалисту составит до 1 миллиона рублей.