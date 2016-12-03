Этой осенью более шестидесяти призывников из Мордовии отправились служить в ВДВ

В пресс-центре Мордовии прошел брифинг представителей военного комиссариата РМ, посвященный итогам осенней призывной кампании.

«Подводя итоги, можно констатировать, что мероприятия, связанные с осенним призывом, военный комиссариат Республики Мордовия выполнил с честью. В настоящее время в войска отправлено 100% от общего наряда», - сообщил военный комиссар республики Игорь Тихомиров. Он отдельно остановился на вопросах качества работы призывных комиссий. Среди лучших были названы Ардатовский, Темниковский, Ельниковский, Теньгушевский, Краснослободский, Старошайговский, Рузаевский, Ковылкинский, Большеберезниковский, Кочкуровский районы. Вместе с тем в Дубенском, Зубово-Полянском, Инсарском, Кадошкинском и Чамзинском районах и Саранске призывные комиссии работали не слаженно. Здесь процент выполнения установленного задания составляет от 72 до 92%.

«Эта призывная кампания отличилась тем, что многие призывники отправились служить в воздушно-десантные войска. Их более шестидесяти человек. Более половины из них предварительно прошли подготовку в организации ДОСААФ по специальности стрелок-парашютист, - отметил Игорь Тихомиров. - Также, в период проведения призывной кампании «Осень-2016» произведен отбор кандидатов для прохождения военной службы в спортивных ротах. Трое призывников - Михаил Депцов, Руслан Бичурин и Станислав Климов - отобраны для прохождения службы в спортивную роту Минобороны РФ «Центральный спортивный клуб армии» город Краснодар.

Военком РМ сказал, что в осеннюю призывную кампанию проводились активные мероприятия по розыску призывников. Так сильно не косили от армии с 2011 года. Военным оказали ощутимую помощь в розыске уклонистов сотрудники полиции. В итоге 274 призывника, пытавшихся увильнуть от службы в армии, были препровождены в военный комиссариат. В отношении каждого из них принято решение о призыве или предоставлении отсрочки. Как оказалось, некоторые из уклонистов умудрились к двадцати шести годам даже не встать на воинский учёт. Другие же всеми средствами пытались откосить якобы по здоровью. Даже были случаи, когда проводились фиктивные операции по аппендоктомии.

«На военную службу по контракту отправились служить сорок три человека, имеющих высшее образование, - продолжил Игорь Тихомиров. - Семь заявлений поступило от граждан о прохождении альтернативной службы. Они также рассматривались, в итоге трое призывников отправлены на альтернативную гражданскую службу за пределы Мордовии. Призывники будут работать санитарами в психиатрических клиниках, на почте, на тех специальностях, где трудно подобрать персонал. Их срок службы составит минимум полтора года».

Показатель годности здоровья призывников из Мордовии традиционно остаётся одним из лучших в Центральном военном округе. Как сообщил председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата РМ Виктор Якушкин, на сегодняшний день он составляет восемьдесят процентов. По его словам, это связано с проводимыми профилактическими мероприятиями, а также повсеместными занятиями спортом, благо все условия в республике для этого есть.

Между тем, как отмечают специалисты, если раньше чаще всего будущие солдаты страдали от болезней органов пищеварения и костно-мышечной системы, то сейчас на первые позиции выходят эндокринные заболевания, а также заболевания органов кровообращения.