Петр Тултаев в «Национальном рейтинге» по итогам 2016 года сохранил 13-ю позицию

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Мэр столицы региона-13 Петр Тултаев занял символичное 13-е место по итогам 2016 года в Национальном рейтинге Центра информационных коммуникаций «Рейтинг». Глава Саранска занял 13-ю позицию среди мэров 88 городов России. В их число входят руководители столиц всех субъектов страны с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. Среди регионов ПФО он занял третье место после мэров Казани и Уфы. 
В исследовании широко использовался опыт закрытых экспертных исследований проекта «Национальный рейтинг», проводимых в течение всего года. Полученные в их ходе результаты являлись весьма интересными как с точки зрения общественных настроений, оценки эффективности тех или иных структур, так и в прогностическом плане.
Результаты Национального рейтинга получены на основании заочного анкетирования и заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. В Национальном рейтинге мэров сознательно задействован максимально широкий круг экспертов самой разной профессиональной и социальной принадлежности. Такой состав экспертов позволил сделать результаты исследования наиболее демократичными, приближенными к мнению простых людей с поправкой на большую информированность и способность к анализу представителей экспертного сообщества.
Тринадцатую позицию Петр Тултаев сохранил по сравнению с 2015 годом, что расценивается экспертами как несомненный успех. 

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