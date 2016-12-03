Петр Тултаев в «Национальном рейтинге» по итогам 2016 года сохранил 13-ю позицию

Золотой год
В составе национальной сборной учащиеся Республиканского лицея для одаренных детей завоевали в 2016 году тринадцать мировых наград
В составе национальной сборной учащиеся Республиканского лицея для одаренных детей завоевали в 2016 году тринадцать мировых наград
На состоявшейся во вторник 29 ноября сессии саранского горсовета народные избранники рассмотрели сразу несколько «денежных» вопросов....
В Мордовии реализуется уникальная ипотечная программа
Администрация городского округа Саранск совместно с управляющими компаниями города большое внимание уделяет работе с должниками за...
Желающих встретиться с человеком, вот уже в четвертый раз подряд признанным самым влиятельным в мире, оказалось предостаточно. В двенадцатой по...
В Саранске после полутора лет ремонта в субботу открылась «Пятая баня» (по ул. Пролетарской, 90 а). И хотя она работает с 10 утра, любители...
В каждой семье есть традиции празднования Нового года. Но есть традиция, которой стараются придерживаться все - Новый год обязательно надо...
В сегодняшнем номере «ВС» мы расскажем о 12-летней Марии Пряхиной. Эта удивительная девочка не просто героиня нашей публикации, она...
Петр Тултаев подвел итоги первой «мэрской субботы» в поселке Пушкино
Таким образом власти планируют дополнительно привлечь в региональный бюджет свыше 180 миллионов рублей