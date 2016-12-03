В центральной части Саранска 31 декабря будет временно ограничено движение транспорта

Мэр на пушкинском вече. Часть вторая
Петр Тултаев подвел итоги первой «мэрской субботы» в поселке Пушкино
Петр Тултаев подвел итоги первой «мэрской субботы» в поселке Пушкино
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно, начиная с 2013 года, в День Конституции РФ проводится общероссийский день...
В Саранске после полутора лет ремонта в субботу открылась «Пятая баня» (по ул. Пролетарской, 90 а). И хотя она работает с 10 утра, любители...
В последнее время в новостях часто можно услышать о взрывах бытового газа в том или ином городе России. Зачастую к беде ведет людская...
Таким образом власти планируют дополнительно привлечь в региональный бюджет свыше 180 миллионов рублей
В каждой семье есть традиции празднования Нового года. Но есть традиция, которой стараются придерживаться все - Новый год обязательно надо...
На состоявшейся во вторник 29 ноября сессии саранского горсовета народные избранники рассмотрели сразу несколько «денежных» вопросов....
Учащиеся Республиканского лицея для одаренных детей продолжают свои победные традиции. На этот раз отличился юный ученый Алексей Шишкин,...
29 ноября в Доме Республики состоялось ежегодное чествование многодетных матерей Мордовии. По сложившейся традиции многодетных мам со всей...
В сегодняшнем номере «ВС» мы расскажем о 12-летней Марии Пряхиной. Эта удивительная девочка не просто героиня нашей публикации, она...