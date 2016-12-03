В центральной части Саранска 31 декабря будет временно ограничено движение транспорта

В целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения 31 декабря в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных встрече Нового, 2017 года, в период с 20 часов 30 декабря до 7 часов 31 декабря исключается парковка всех видов транспортных средств в городском округе Саранск:

- по проспекту Ленина и на улицах Володарского, Большевистской и Л. Толстого на участках от ул. Коммунистической до ул. Советской;

- ул. Советской от ул. Рабочей до ул. Володарского;

- на территории, прилегающей к зданиям Ледового дворца и стадиона «Старт», а также по улицам М. Расковой (на участке от ул. Ульянова до пр. 50 лет Октября), Миронова (от ул. Коваленко до ООО «Рынок - Данко») и на внутриквартальном проезде от магазина «Евроспар» по ул. Коваленко, 53А до ул. Миронова.

С 20 часов 30 декабря до 23 часов 31 декабря исключается парковка по ул. Коваленко (прилегающие к площади территории), на парковках по ул. Миронова, прилегающих к площади участках по ул. Коваленко и зданию Пролетарского районного суда.

С 7 до 23 часов 31 декабря исключается парковка и ограничивается движение транспортных средств в городском округе Саранск:

- по пр. Ленина и улицам Володарского, Большевистской, Л. Толстого на участке от ул. Коммунистической до ул. Советской;

- ул. Советской на участке от ул. Рабочей до ул. Володарского;

- на территории, прилегающей к зданиям Ледового дворца и стадиону «Старт» (со стороны улиц Красной, Московской);

- ул. М. Расковой на участке от ул. Ульянова до пр. 50 лет Октября;

- ул. Гожувской на участке от здания администрации Октябрьского района городского округа Саранск до здания МОУ «Лицей № 7»;

- ул. Миронова на участке от ул. Коваленко до ООО «Рынок - Данко»;

- на внутриквартальном проезде на участке от магазина «Евроспар» по ул. Коваленко, 53А до ул. Миронова.

С 15 до 23 часов 31 декабря будут ограничены движение и парковка по:

- ул. Демократической на участке от ул. Коммунистической до ул. Советской;

- ул. Красноармейской на участке от ул. Саранской до ул. Советской;

- ул. Советской на участке от ул. Пролетарской до ул. Большевистской.

С 17 до 23 часов 31 декабря:

- по ул. Московской от ул. А. Невского до ул. Рабочей;

- ул. Рабочей на участке от ул. Московской до ул. Коммунистической;

- ул. Советской от ул. Рабочей до ул. Серова;

- ул. Красной на участке от ул. Московской до ул. Серова.

Исключение делается для общественного транспорта и спецмашин.

С 15 до 23 часов организуется одностороннее движение по ул. Красноармейской на участке от ул. Саранской до ул. Республиканской. Движение будет осуществляться в сторону ул. Республиканской.