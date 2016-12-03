КС БАНК вошел в число лидеров по выпуску и обслуживанию карт «Мир»

Подходит к завершению 2016 год, вместе со всеми КС Банк подводит итоги своей работы в этом напряженном, интересном, динамичном году. Главные результаты года КС Банк связывает с новыми банковскими технологиями и инновационными проектами.

Не случайно новогодняя елка банка перед входом в главный офис в этом году украшена банковскими картами национальной платежной системы «Мир». В феврале 2016 года КС Банк первым среди банков Мордовии и первым среди региональных банков России приступил к выпуску и обслуживанию карт национальной платежной системы «Мир». В феврале 2016 года банк перевел всю сеть своих банкоматов и терминалов на поддержку карт «Мир». В соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» карта «Мир» рекомендована при получении выплат за счет средств бюджетов и государственных внебюджетных фондов. Банк поставил перед собой амбициозную задачу - выпустить свыше 300000 отечественных карт «Мир» в рамках нашего региона. И планы начали воплощаться в жизнь. К финалу года КС Банк подошел с эмиссией свыше 20000 карт.

Ими пользуются не только бюджетники, но и студенты, пенсионеры, другие категории граждан, получающие различные льготы в денежной и натуральной форме.

Банковские карты «Мир» выпускаются зеленоградским микроэлектронным производителем «Микрон». В конце 2016 года «Микрон» получил подтверждение признания микросхем, разработанных для банковских карт «Мир», отечественными интегральными схемами первого уровня. Это первое известное подтверждение соответствия такого высокого уровня от Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. В «Микроне» прокомментировали, что интегральная микросхема представляет собой специализированный контроллер, который предназначен для использования в защищенных системах в качестве идентификационных документов, банковских карт, системы защищенного доступа, системы цифровой подписи и передачи. Микросхема обеспечивает высокую степень защиты от мошеннических действий, в связи с чем она и используется в картах «Мир».

КС Банк не только выпустил банковскую карту, но и совместил ее с Единой Социальной Электронной Картой Республики Мордовия. Реализацией небанковских приложений занимается ООО «ЕСЭК». В планах расширить функционал карты благодаря загрузке нескольких приложений, помимо банковского «Мир», добавить: транспортное, социальное, продовольственное приложения, установить систему контроля учета доступа. Карта станет единым электронным документом владельца для получения широкого круга финансовых и социальных услуг.

Активная позиция КС Банка по эмиссии банковских карт «Мир» вывела наш регион на лидирующие позиции. По данным портала Банки.ру были определены Топ-5 городов с наиболее активными покупателями товаров и услуг с помощью карт «Мир»:

1) Москва и Московская область (доля общего количества трансакций по картам «Мир» - 27,55%, средний чек - 913 рублей);

2) Санкт-Петербург (доля - 8,22%, средний чек - 749 рублей);

3) Саранск (доля - 5,11%, средний чек - 237 рублей);

4) Ростов-на-Дону (доля - 4,79%, средний чек - 416 рублей);

5) Казань (доля - 4,59%, средний чек - 796 рублей).

От месяца к месяцу количество совершенных операций по картам «Мир» увеличивается. Это объясняется расширением сети приема карт национальной платежной системы. Эмиссия и продвижение карт национальной платежной системы «Мир» - необходимое условие развития российской финансовой системы и обеспечения ее независимости. Важно, что на региональном уровне осуществляется проект совмещения национальной платежной системы и учета предоставления социальных и прочих услуг гражданам. Проект осуществляется исключительно на базе российских технологий и решает задачи обеспечения национальной безопасности.

Еще одним прорывным проектом года стал переход держателей банковских карт на новый интернет-банк и мобильное приложение «КС БАНК Лайт». Новый интерфейс и возможности дистанционного банковского обслуживания привлекли новых клиентов банка. Теперь в интернет-банке можно мгновенно перевести деньги не только по номеру счета, но и по номеру телефона, оплатить все услуги, денежные средства за которые принимает КС Банк, пополнить Карту школьника и всегда иметь возможность контролировать состояние своего счета. Система не только позволяет увидеть выписку по счету, но и формирует диаграмму по основным группам расходов: в банкоматах, супермаркетах, на одежду и обувь, медицину, красоту и спорт и т.д.

Уже сегодня услуги банка в электронной сфере очень востребованы. По системам Мобильный банк и интернет-банк подключено несколько тысяч частных клиентов и еженедельно подключаются до 200 новых.

Банк намерен продолжать свое развитие как в традиционных банковских услугах: кредитовании корпоративного и частного сектора, осуществлении расчетов и денежных переводов, так и в инновационной сфере.