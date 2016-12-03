Итоги - 2016

В канун Нового года мы решили вспомнить самые яркие и запоминающиеся события, случившиеся в общественно-политической жизни республики. Иными словами, все то, что в конечном счете определило облик уходящего 2016 г.

Снег и грипп

В январе только и разговоров было, что о погоде да о здоровье. Сначала в середине месяца в европейской части страны повалил снег. Осадки не прекращались несколько дней кряду. Многие населенные пункты просто тонули в завалах. В Саранске, по официальным данным, толщина снежного покрова достигала 38 сантиметров (при норме в 18 см). Коммунальщики работали не покладая рук, но сил едва хватало на уборку основных городских магистралей. Во дворах же ситуация и вовсе была плачевной. Припаркованные у обочин частные автомобили, прочно увязнувшие в сугробах, не позволяли передвигаться мощной технике. А дворники в лучшем случае могли расчистить пешеходные тропинки. Дабы хоть как-то выправить положение, столичный градоначальник Петр Тултаев решил попросить помощи у граждан. С аналогичным призывом к жителям районов обратился и Глава Мордовии Владимир Волков.

Когда снегопад все-таки закончился, грянула новая напасть. Из-за трескучих морозов отменялись занятия в школах. А из-за гриппа был введен запрет на проведение массовых мероприятий (по этой причине, например, откладывалось оглашение очередного Послания Главы Государственному собранию). В поликлиниках и больницах творилось нечто невообразимое. В пик эпидемии за помощью ежедневно обращались по полторы тысячи человек! Вызвать врача на дом удавалось далеко не всегда. Те, кто мог, лечились самостоятельно. И - увы! - не всегда удачно. Несколько смертей все же было зарегистрировано.

Тепловой удар

Январские квитанции по квартплате оптимизма горожанам тоже не прибавили. Причиной тому сильно возросшие суммы за отопление из-за изменения порядка начисления платы. Если прежде жители оплачивали услугу по нормативу, то теперь - на основании показаний общедомовых приборов учета, причем за каждый месяц, а не за весь отопительный период. Соответственно, если погода за окном мягкая, то и суммы в квитанциях обозначаются приемлемые. Если же на дворе стоят трескучие морозы, цифры в платежках вырастают. Январь стал первым действительно холодным месяцем в отопительном сезоне. Отсюда, собственно, и результат.

Здесь, казалось, можно было бы поставить точку. Но случилось странное: пока мэр Саранска Петр Тултаев совершенно искренне пытался успокоить граждан, иные начальники, похоже, сделали все возможное, чтобы запутать ситуацию окончательно. В частности, они привели собственные расчеты, из которых следовало, к примеру, что платежи за тепло в стандартной квартире площадью 54 квадратных метра даже не увеличились - сократились за неполный сезон с 8204 рублей до 5993!

Вскоре на очевидные промахи в разъяснительной работе обратил внимание и Глава РМ Владимир Волков. На ситуационном совещании в Доме республики он предложил присутствующим проанализировать не абстрактный, а конкретный счет, полученный семьей, проживающей в трехкомнатной квартире обычной многоэтажной новостройки. Представленные цифры свидетельствовали, что платежи по квартплате выросли у этой семьи сразу на 30 процентов. Причем по отоплению они выросли с 2 тысяч в декабре до 3250 рублей в январе.

Застигнутые врасплох чиновники вынуждены были признать, что без просчетов, увы, не обошлось. «Надо понимать, что в сегодняшние непростые времена прибавка в две-три тысячи рублей бьет по бюджету большинства саранских семей, - подчеркнул Глава. - В Саранске и республике уже несколько лет внедряется автоматизированная система коммерческого учета потребления энергоресурсов, тратятся немалые средства на установку общедомовых счетчиков, закупается программное обеспечение. И это должно работать на экономию, которую жители смогут увидеть в квитанциях по квартплате».

С ослаблением морозов количество жалоб пошло на убыль. Возымели действие и разосланные гражданам пояснительные записки. В конце весны чиновники отрапортовали: горожанам начислено за тепло на 287 миллионов рублей меньше. К слову, и завершился отопительный сезон не в мае, как обычно, а в середине апреля. Но в память о тех событиях у народа осталась привычка сверять счета.

Разгромный дубль «Магаззино»

Жителям Мордовии наверняка запомнились и визиты в республику Александра Молочко со съемочной группой телешоу «Магаззино». Продолжатель дела Елены Летучей и проекта «Ревизорро» в уходящем году аж два раза огорчил саранских торговцев.

В начале марта телевизионщики три дня работали в городе, посетив за это время магазины «Эверест» на улице Коваленко, «Маяк», «Чайка», «Городок», а еще Центральный рынок. За исключением последнего, указанные торговые точки проверки не выдержали. Причем большая часть претензий касалась продажи просроченной продукции.

Работники «Эвереста», наверное, сами того не желая, обеспечили программу отменным материалом. Они то приказывали покупателям покинуть помещение, то набрасывались с кулаками на ведущего, а до кучи - порвали ему халат, испачкали рубашку и вырвали из рук оператора видеокамеру.

В других заведениях дела обстояли не лучше. Просрочка, антисанитария, нарушения правил торговли отмечались повсеместно. А персонал, похоже, даже не понимал, в чем его вина. Заветную наклейку в результате получил только Центральный рынок. Да и то с оговоркой: администрация, продавцы, видимо, ждали съемочную группу. Благо информации о ее передвижениях по городу было предостаточно.

В августе проект «Магаззино» вновь погостил в Саранске. Для объективности телевизионщики решили еще раз заглянуть в «Эверест». И опять нашли там недочеты, правда, в меньшем количестве.

Полнейший беспорядок царил в «Востоке» на проспекте Ленина. Куда бы ни заглянул Александр, нарушение санитарных норм бросалось в глаза. К проверке (хоть и не без труда) был подключен Роспотребнадзор. Вывод покупатели сделали правильный. Ныне некогда известный в городе магазин не функционирует.

На Заречном рынке торговцы бегали от журналиста как черти от ладана. И неудивительно: помимо нарушения санитарных норм там были выявлены факты значительного обвеса покупателей. В кафе «Pizza-like» Александр Молочко решил узнать, в каких условиях готовится шаурма (или, если хотите, шаверма). Но даже он не ожидал, что столкнется с угрозой массового отравления. Все (!) продукты, которыми здесь торговали, оказались просроченными, а у сотрудников не было на руках даже санитарных книжек.

Впрочем, говоря объективно, город явно понравился столичной звезде. На вещевом рынке он вдруг купил незнакомому мальчишке школьную форму. У памятника Семье в течение двух часов раздавал автографы всем желающим, фотографировался и запросто общался с поклонницами. Нашел он здесь и развлечение по вкусу - совершил прыжок с парашютом.

Спасибо, что ты есть!

А что же самый известный мордовский француз с саранской пропиской по имени Жерар Депардье? В 2016 году в столице республики он побывал лишь однажды, на открытии обновленного кинотеатра «Россия» - культурного центра своего имени. После масштабной реконструкции объект преобразился до неузнаваемости. По замыслу тут будут проводиться кинофорумы, фестивали и прочие мероприятия по пропаганде отечественного кинематографа. А равно фотовыставки, концерты, литературные и музыкальные вечера, встречи с артистами. Возможно, здесь откроется и киношкола - такую идею высказал сам г-н Депардье.

На спешно уложенной красной ковровой дорожке он чувствовал себя в своей тарелке. С удовольствием приветствовал поклонников, раздавал автографы, фотографировался. Выполнил он и просьбу организаторов оставить след в истории - сделал отпечатки ладоней для будущей аллеи звезд.

Посетившие торжество отечественные знаменитости - Ивар Калныньш, Наталья Гвоздикова, Лев Прыгунов, Наталья Бочкарева, Татьяна Абрамова и другие - тоже старались поддержать праздничный настрой. Саранские любители кино явно остались довольны.

Традиционно каждый визит Депардье на новую родину не обходится без знакомства с ее культурой и достопримечательностями. На этот раз мсье Жерар поехал в Краснослободск, где совершил экскурсию по отреставрированному зданию епархиального управления и погонял чаи с главой района Юрием Медянкиным. Далее в селе Мордовские Пошаты Ельниковского района он с удовольствием пообщался с земляками своего друга - директора Госфильмофонда Николая Бородачева. Попробовал пшенные блины с медом, отведал позы и вместе с местными жителями возложил цветы к памятнику погибшим воинам. Хотел было, к немалой радости многочисленных фотографов, искупаться в Мокше, но не довелось - поспешил осмотреть строящийся храм.

Лидеры и аутсайдеры

Избирательная кампания-2016 прошла в Мордовии спокойно и принесла ожидаемые результаты. В Госдуму Мордовия провела Василия Пискарева, Александра Воробьева, Сергея Чиндяскина и одномандатника Виталия Ефимова (попутно позволив преодолеть заветный пятипроцентный барьер коммунистам и либерал-демократам). А в Госсобрании РМ единороссам досталось 45 из 48 мест.

«Мы получили те результаты, к которым стремились, - отметил в своем комментарии Глава Мордовии Владимир Волков. - Люди активно проявили гражданскую позицию, доказали приверженность политическому курсу, которым движется страна. Мордовия в очередной раз проголосовала консолидированно». Владимир Волков также подчеркнул, что ждёт от вновь избранных думцев выполнения социальных и экономических задач. И прежде всего отстаивания интересов республики. Что же касается местных депутатов, они не должны забывать о нуждах избирателей, требуя от исполнительной власти внимания к ним.

Состав регионального парламента обновился почти наполовину. Председателем вполне ожидаемо стал Владимир Чибиркин, а его заместителями - Валерий Алехин и Иван Москаев. К слову, из прежних вице-спикеров в Госсобрание прошел еще Рафаил Аширов, который возглавил комитет по социальной политике. Виктор Печаткин предпочел отказаться от мандата. А вот Сергея Сорокина, начавшего депутатскую карьеру аж в Верховном Совете республики, политическое чутье, похоже, подвело. Перейдя из «Справедливой России» в партию «Родина», он попытался было сделать ставку на борьбу с коррупцией. Но избиратель ему не поверил.

Пост сдал, пост принял…

Вообще, 2016 год выдался на редкость богатым на разного рода кадровые перемещения. Еще 30 декабря 2015-го на повышение пошел Валерий Маресьев, ставший заместителем Руководителя Администрации - начальником управления по внутренней политике Администрации Главы РМ. А в апреле стало известно имя его преемника в должности министра печати и информации. Это кресло занял директор нижегородского бюро НТВ Виталий Калугин.

Череда перестановок в Правительстве продолжилась в конце мая. Именно тогда свои посты покинули вице-премьеры Евгений Дергунов, Евгений Терелов (возглавлявший, помимо того, Министерство строительства и архитектуры) и Владимир Руженков (Министерство торговли и предпринимательства), плюс министр культуры и туризма РМ Владимир Шарапов. В сущности, отставки эти были ожидаемы. С той лишь разницей, что кто-то уходил добровольно, а кого-то пришлось попросить с насиженного места.

Особых проблем со сменщиками не возникло. Заместителем председателя Правительства по вопросам энергетики, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства стал выходец из фирмы «Ватт» Игорь Чадов. Минстрой возглавил Виктор Цыганов, до этого первый заместитель министра. Ну а в Минторг пришел Дмитрий Иванов, ранее первый заместитель генерального директора, директор по развитию АУ «Технопарк-Мордовия». Исключением стало Министерство культуры. Должность руководителя ведомства по сей день остается вакантной.

На муниципальном уровне темп задал отстраненный от должности глава администрации Пролетарского района Михаил Лунин. Мэр Саранска Петр Тултаев неоднократно критиковал его за плохую и неэффективную работу. А когда чаша терпения градоначальника переполнилась, последовало волевое решение.

Далее в отставку попросился Михаил Сурков, более 20 лет руководивший Атяшевским районом. На смену ему пришел тоже, в общем-то, достаточно успешный управленец - Виктор Прокин из Дубенок. А того, в свою очередь, сменил заместитель Сергей Плешаков.

Остальные кадровые решения принимались уже после выборов. Пожалуй, самое громкое из них связано с Рузаевским муниципальным районом. После целой серии скандалов с участием представителей общественности, активистов политических партий, Прокуратуры республики и даже депутатов Госдумы его главу Нину Иняткину передвинули «вниз по горизонтали», позволив занять кресло первого заместителя министра соцзащиты. В Рузаевку же пришел настоящий спасатель - экс-начальник Главного управления МЧС по РМ, недавно избранный депутат Госсобрания Вячеслав Кормилицын.

Спустя полторы недели почти сенсационная новость пришла из Темниковского района Мордовии. Там на сессии местного совета депутатов был избран новый районный глава. Им стал известный саранский предприниматель, не скрывающий своих симпатий к ЛДПР, Сергей Кизим.

На этом фоне смена власти в других районах представлялась чуть ли не будничной. В Теньгушево, который так окончательно и не оправился от инцидента с отстранением от должности Александра Дементьева (обвиненного в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в особо крупном размере), был прислан Александр Кузьмин из Зубовой Поляны. А в Торбеевском районе Ивана Шумкина, решившего сложить полномочия в связи с истечением срока действия контракта, сменил врач Сергей Ладяев.

Добавим, что в 2016 году новые руководители появились также в территориальных управлениях некоторых федеральных структур - в ФСБ, ФАСе, ФНС…

Смотрите, кто приехал!

А еще год может запомниться визитами крупных российских чиновников. В январе министр промышленности и торговли России Денис Мантуров провел в Саранске всероссийское совещание по вопросам развития компонентной базы отечественной оптоэлектроники и оценил научно-производственный потенциал ряда предприятий волоконно-оптического кластера. Фотоника достаточно новая для нашей страны промышленная сфера, которой вполне по силам стать полноценной отраслью. И выпуск качественного российского оптоволокна важная составляющая этой работы. До запуска его производства в Саранске и Перми спрос на 100 процентов покрывался за счёт поставок из-за рубежа. Но в течение двух-трех лет долю импорта планируется свести к нулю.

Еще один высокий гость - министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в Саранске ознакомилась с деятельностью регионального сосудистого центра, республиканской клинической больницы, детской поликлиники № 3 на Светотехстрое и перинатального центра. А кроме того, поучаствовала в сеансе видеосвязи с Торбеевской клиникой, изучила принципы заполнения виртуальной амбулаторной карты, оценила перспективы реализации проектов создания и внедрения новых лекарственных препаратов на заводе «Биохимик» и, наконец, вручила почетные дипломы 15 терапевтам, вошедшим в ТОР-500 лучших медиков страны. Два диплома достались работникам клинической больницы № 5, остальные (бывает и такое) - терапевтам из городской поликлиники № 2.

«Мы посмотрели работу регионального сосудистого центра, взаимодействие с первичными сосудистыми отделениями. Это единая сеть, круглосуточно ведутся консультации, все прекрасно организовано. И уже есть ощутимые результаты - за короткий срок Мордовии удалось достигнуть одного из лучших не только в России, но и в мире показателей летальности при ишемических и геморрагических инсультах, - заявила Вероника Скворцова. - В сосудистом центре, республиканской клинической больнице проводятся сложнейшие операции. Да и все осмотренные нами лечебно-диагностические учреждения функционируют на довольно высоком качественном уровне. Главное, чтобы они и впредь работали в единой связке».

Наше все

Другие визиты так или иначе были связаны с подготовкой к проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Дважды - в марте и ноябре - в Мордовию приезжал руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько. И оба раза - дабы лично проинспектировать ход реконструкции аэропортового комплекса.

Теме этой уделил внимание и помощник Президента России - заместитель председателя Координационного совета Программы подготовки к проведению в стране чемпионата мира по футболу Игорь Левитин. В первую очередь его интересовали темпы работ на основных объектах мундиаля. Высоко оценил гость и имеющиеся градостроительные планы, связанные с благоустройством набережной реки Инсар, возведением гостинично-жилого комплекса «Тавла» и микрорайона «Юбилейный». По его словам, подготовка к футбольному первенству планеты идет явно на пользу городу. Саранск стремительно меняется к лучшему.

В Технопарке Игорь Левитин ознакомился с работой программного комплекса «Эра-ГЛОНАСС», позволяющего оперативно оповещать экстренные службы о различных внештатных ситуациях на дорогах, и осмотрел новейшие образцы кабельной, полупроводниковой и светотехнической продукции. «Вы двигаетесь в русле направлений, обозначенных Президентом, - заключил он. - Это прежде всего наращивание объемов производства и импортозамещение, основанное на передовом опыте».

А в конце августа ход подготовки мордовской столицы к мундиалю инспектировала уже целая группа федеральных чиновников во главе с первым заместителем Председателя Правительства РФ Игорем Шуваловым и тогдашним министром спорта Виталием Мутко.

На главной столичной новостройке - стадионе «Мордовия-Арена» - первый вице-премьер провел итоговое совещание с представителями федеральных и региональных органов власти. «Саранск производит впечатление красивого и очень благоустроенного европейского города, - подчеркнул Игорь Шувалов. - Сразу видно, что эта работа продолжается на протяжении многих лет. Чемпионат, полагаю, город проведет на высоком уровне».

Ну а Виталий Мутко посетил Центр олимпийской подготовки, Универсальный зал, футбольно-легкоатлетический манеж и тренировочную площадку ФК «Мордовия». На совещании в ЦОПе рассматривался принципиальный вопрос, связанный с передачей объекта в федеральную собственность.

Антикризисный план

Экономика республики в уходящем году развивалась, в общем-то, неплохо. На «Мордовцементе» в 2016 г. дважды менялось руководство. Сейчас здесь ставка делается на ускорение сроков реконструкции так называемого сухого производства. По плану уже в начале января должна быть запущена отремонтированная сырьевая мельница. После этого объемы выпуска продукции резко возрастут - до 4 миллионов тонн.

«РМ Рейл» в условиях стагнации отечественного рынка во многом спас подписанный в сентябре 2015 года контракт с Кубой, предусматривающий конструкторскую разработку трех моделей, выпуск и доставку 363 единиц подвижного состава. Притом кубинцы готовы рассмотреть вопрос о заключении нового контракта.

Масштабное техническое перевооружение проводится сегодня на «Биохимике». Минувшим летом здесь началось строительство нового корпуса, где планируется выпускать жидкие стерильные лекарства в форме шприцев, ампул, флаконов большой и малой дозировки. В возведение объекта и его оснащение автоматизированными линиями будет вложено, как ожидается, уже не менее 3 миллиардов. Еще большие надежды связываются с созданием на базе завода фармацевтического научно-производственного и инжинирингового центра. Речь идет о запуске целой системы по внедрению инновационных разработок - от изучения бактерий и вирусов до выпуска антибиотиков нового поколения.

Что же до «Лисмы», ее развитие не в последнюю очередь связывается с переходом на выпуск современной продукции и освоением новых рынков сбыта.

Мордовские аграрии и вовсе могут считать прошедший сельскохозяйственный год одним из самых успешных в своей истории. Тут совпало сразу несколько серьезных обстоятельств. Во-первых, российские антисанкции привели к ослаблению конкуренции на внутреннем рынке и как следствие - способствовали реализации крупных проектов в данной сфере. Ну а во-вторых, не подвела погода, что в наших климатических условиях случается не так уж часто. В целом объемы производства выросли почти на 8 процентов. Зерна собрано более 1,3 миллиона тонн при средней урожайности около 30 центнеров с гектара. Еще 200 тысяч тонн добавила кукуруза. Таким образом, полуторамиллионный рубеж был взят даже с запасом. С плюсом также сработали животноводы, цветоводы, овощеводы и, разумеется, переработчики. Стратегически важной задачей остается модернизация имеющихся и создание новых производств.

Даже строители, вопреки утверждениям ряда скептиков, работают довольно стабильно. Жилья, как ожидается, будет введено в строй на 3-4 процента больше, нежели в 2015 г. И не в последнюю очередь, конечно же, благодаря беспрецедентной программе льготной ипотеки. В эксплуатацию сдано множество знаковых объектов. Среди них автотрасса, соединяющая Северо-Западный и Юго-Западный жилые массивы Саранска, возведенная на месте первого корпуса МГУ новая университетская высотка, дорога до аэропорта (на открытии которой, к слову, побывал руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт). Плюс обширная программа строительства по всей Мордовии детских садов, школ и многих других важнейших социальных объектов.

Андрей КРИВОВ

