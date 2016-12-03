В январе единовременную выплату пенсионеры получат без задержек

Все пенсионеры ждут обещанной единовременной выплаты в 5000 рублей. Но некоторые СМИ сообщили, что часть пенсионеров получат эту выплату с задержкой. Управляющий Отделением пенсионного фонда России по Республике Мордовия Владимир Василькин развеял все слухи о единовременной выплате.

5000 - каждому пенсионеру

- Каждый год в России индексируются пенсии, - начал Владимир Василькин. - В 2016 году страховые пенсии и пенсии по государственному обеспечению выросли на 4%, однако инфляция в 2015 году составила почти 13%. В связи с этим 22 ноября Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о единовременной выплате российским пенсионерам в размере 5000 рублей. Эта выплата компенсирует разницу между показателями инфляции за 2015 год и проведенной в этом году индексации.

Единовременная денежная выплата размером в 5000 рублей будет выдана в январе 2017 года всем получателям страховых пенсий и пенсий по государственному обеспечению. При этом 5 тысяч получат как работающие, так и неработающие пенсионеры.

Что касается военных пенсионеров, среди них есть те, кто получает две пенсии, - по линии своего ведомства и по линии Пенсионного фонда. Таким пенсионерам единовременную выплату будет осуществлять Пенсионный фонд. Если у гражданина нет выплаты по линии Пенсионного фонда, то пять тысяч ему придет по линии силовых ведомств.

Хочу подчеркнуть, что единовременную выплату в 5000 рублей получат люди, которые по состоянию на 31 декабря 2016 года являются получателями пенсий или имеют право на ее назначение. К тому же главным условием для получения единовременной выплаты является постоянное проживание на территории России.

Все выплаты пройдут вовремя

- Выплата 5000 рублей будет проводиться с 13 по 24 января 2017 года. Как известно, многим пенсионерам пенсию приносят почтальоны, а выплата пенсий начинается с 3 числа. Хочу успокоить тех людей, кому пенсия доставляется в начале месяца. К вам почтальон придет дважды: сначала он принесет вашу обычную пенсию, а затем, в период с 13 по 24 декабря, доставит и единовременную выплату 5000 рублей. Однако может выйти так, что почтальон принес единовременную выплату и не застал пенсионера дома. В этом случае почтальон обязательно оставит уведомление о том, что 5000 рублей пенсионер сможет получить в своем почтовом отделении. Если же человек не сможет сам прийти на почту, например, уехал из города или заболел, то в этом случае единовременную выплату он получит вместе с февральской пенсией.

Если же пенсионер получает пенсию на карточку через кредитные учреждения, то ему 5000 рублей будет перечислено на банковский счет в те же сроки - с 13 по 24 января.

В некоторых средствах массовой информации появились «новости», что часть пенсионеров получат единовременную выплату с задержкой. Отделение Пенсионного фонда России по Республике Мордовия официально заявляет, что эта информация не соответствует действительности! Выплата будет осуществлена в полном объеме и в установленные сроки! Причем эта выплата, как и пенсия, никакими налогами не облагается!

В Мордовии по линии Пенсионного фонда единовременную выплату в размере 5000 рублей получат более 258 тысяч пенсионеров. На это в бюджет заложен 1 миллиард 290 миллионов 870 тысяч рублей.

- Сразу хочу предупредить, - продолжает Владимир Василькин, - единовременная выплата носит БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ характер. Это значит, что никаких заявлений никуда писать не надо. Все данные у нас есть. Поэтому если вас кто-то просит написать доверенность для получения единовременной выплаты или сказать номер и пин-код своей банковской карты, не соглашайтесь!!! Это просят явно не сотрудники Пенсионного фонда!

Изменения в порядке уплаты страховых взносов

С 1 января 2017 года расчет и уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС) и обязательное медицинское страхование (ОМС) будут контролировать налоговые органы. Однако за Пенсионным фондом сохраняется ряд полномочий. Например, работодатели по-прежнему будут подавать в Пенсионный фонд упрощенную ежемесячную отчетность о сотрудниках. Таким образом, у Пенсионного фонда всегда будет актуальная информация, работает пенсионер или нет, что позволит проиндексировать пенсии тем, кто решил прекратить трудовую деятельность. Кстати, работодателям стоит обратить внимание на изменение сроков сдачи ежемесячной отчетности. Теперь ее нужно представлять в Пенсионный фонд не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным (раньше было - не позднее 10-го).

Кроме того, появляется новый ежегодный отчет. Каждый год страхователи обязаны представлять в Пенсионный фонд сведения о стаже своих работников, в том числе документы, подтверждающие право застрахованных лиц на досрочную пенсию по старости. Срок предоставления этого отчета - не позднее 1 марта, следующего за отчетным.