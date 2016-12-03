Новогодняя афиша

Золотой год
В составе национальной сборной учащиеся Республиканского лицея для одаренных детей завоевали в 2016 году тринадцать мировых наград
В составе национальной сборной учащиеся Республиканского лицея для одаренных детей завоевали в 2016 году тринадцать мировых наград
Это случилось на прошедшей в минувший понедельник четвертой сессии Государственного собрания Мордовии. Ранее проект главного финансового...
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно, начиная с 2013 года, в День Конституции РФ проводится общероссийский день...
В минувший четверг Глава Саранска Петр Тултаев провел встречу с жителями города, имеющими ограниченные возможности по состоянию здоровья. Это...
Желающих встретиться с человеком, вот уже в четвертый раз подряд признанным самым влиятельным в мире, оказалось предостаточно. В двенадцатой по...
На состоявшейся во вторник 29 ноября сессии саранского горсовета народные избранники рассмотрели сразу несколько «денежных» вопросов....
Трехэтажное кирпичное здание, покрашенное в жизнерадостные цвета, с большими окнами - именно так выглядят современные детские сады. В последнее...
29 ноября в Доме Республики состоялось ежегодное чествование многодетных матерей Мордовии. По сложившейся традиции многодетных мам со всей...
В ближайшую субботу 24 декабря во всех районах города пройдет большая продовольственная ярмарка, в которой примут участие предприятия торговли...
На минувшей неделе в Республиканском центре профилактики и борьбы со СПИДом рассматривали сложившуюся ситуацию с распространением на...