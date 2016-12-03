Новогодняя афиша

В каждой семье есть традиции празднования Нового года. Но есть традиция, которой стараются придерживаться все - Новый год обязательно надо встречать в компании родственников и друзей, ходить в гости и делать друг другу подарки. Если в новогоднюю ночь на душе у вас грусть-тоска, обязательно сходите на елку. Во-первых, общее веселье заразительно, а во-вторых, Администрация Саранска 31 декабря подготовила для жителей и гостей Саранска большую праздничную программу.

Уже в 15.00 на Советской площади начнется новогодний спортивный проект «На старте Я и вся моя семья!». В 16.00 на главной сцене города творческие коллективы городского округа Саранск подарят концерт «Песни новогоднего города». Музыкальную эстафету продолжит в 17.00 концерт театра песни «Росичи». Ну какой же Новый год без салюта?! В этом году светопиротехническое представление начнется в 18.00, устроители обещают преподнести сюрприз. Примерно в это же время Театр-балаган ростовых кукол и кукол-великанов покажет «Новогоднее шоу». Хочется отметить, что после салюта горожан традиционно будут ждать автобусы, готовые отвезти в любой район города. Так что не пропустите объявления о том, где они находятся!

По окончании салюта с праздничным концертом выступит мордовский государственный ансамбль песни и танца «Умарина». Чтобы не замерзнуть и поднять себе настроение - пойте и пляшите вместе с ними! В 19.15 «Хиты уходящего года» исполнят мастера искусств республики и артисты Мордовской государственной филармонии.

Танцевальный шоу-проект от DJ&MCNemov и DJ Relax (Нижний Новгород) в 20.30 продолжит праздничный марафон, который продлится полтора часа.

В микрорайонах Саранска (на площади по ул. Гожувской, ул. Коваленко и на пересечении улиц М. Расковой и Ульянова) также пройдут новогодние театрализованные праздники. Здесь ждут гостей с 17.00. Всех пришедших ждут поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, представление, конкурсы, песни и танцы, а также концерт и салют. Салют на Юго-Западе состоится в 20.00, в 20.30 - на Светотехстрое, в 21.00 - на Химмаше. Приходите, будет интересно!

Через неделю после Нового года православные христиане отмечают Рождество Христово. 7 января во всех районах города с 17.00 до 19.00 пройдут мероприятия, посвященные этому светлому празднику. Места проведения все те же - Советская площадь, площади по ул. Гожувской и ул. Коваленко и на пересечении улиц М. Расковой и Ульянова. Хороших вам праздников и удачного Нового года!