Золотой год

В минувшую субботу в Доме Республики прошло чествование учащихся Республиканского лицея для одарённых детей - победителей и призёров международных и мировых олимпиад среди школьников. Глава Мордовии Владимир Волков поздравил юных учёных с победами, поблагодарил родителей и преподавателей.

2016 год стал урожайным на победы для школьников, обучающихся в тринадцатом регионе. В составе национальной сборной они завоевали тринадцать мировых наград: семь золотых медалей, три серебряные, две бронзовые и одну похвальную грамоту.

Всего же за шесть лет в лицее подготовлено 26 победителей и 95 призёров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников; 28 золотых, 43 серебряных и 34 бронзовых медалиста международных олимпиад и турниров; 16 золотых и 3 бронзовых медалиста мировых предметных олимпиад школьников. 73 лицеиста удостоены гранта Президента Российской Федерации, 28 лицеистов - премии Главы Республики Мордовия.

«Приятно в очередной раз чествовать победителей и призёров международных и мировых олимпиад школьников, - отметил Владимир Волков. - Поздравляем ребят, их родителей и преподавателей со столь высокими достижениями. Вами гордится не только Мордовия, но и вся страна! Вы демонстрируете пример того, как талант и ежедневный упорный труд позволяют добиться столь высоких результатов».

Заместитель директора лицея по развитию, преподаватель физики Дмитрий Подлесный выразил уверенность, что и в грядущем 2017-м году мировые награды ждут и Россию, и Мордовию, и лицей для одарённых детей. Полученные и грядущие награды стали возможными благодаря вниманию и поддержке, которые оказываются в республике молодым научным дарованиям.

Дмитрий Подлесный отметил, что такой предмет, как астрономия, занимает в лицейской программе особое место. Два воспитанника учебного заведения - Станислав Цапаев и Дамир Гасымов - привезли с прошедшей в октябре в Болгарии профильной олимпиады золотую и бронзовую медали. И, как стало недавно известно, олимпиада по астрономии в 2022 году будет проходить в России, но место проведения пока не определено. Дмитрий Подлесный выразил мнение, что у Саранска есть все предпосылки для того, чтобы провести международную олимпиаду здесь. Владимир Волков согласился с этим и отметил, что республика готова провести научные олимпиады любого уровня и за астрономическую олимпиаду - 2022 нужно бороться.

Также на встрече обсуждались вопросы повышения уровня образования в целом по республике. Руководители лицея рассказали, что часто сталкиваются с проблемой нехватки квалифицированных кадров. Глава Мордовии в связи с этим подчеркнул, что качество образования в нашем регионе должно расти и преподавание в районных школах республики не должно отличаться от лучших городских учебных заведений. В свою очередь руководство республики делает всё, чтобы меры поддержки, оказываемые педагогическим работникам, в том числе увеличение заработной платы, повысили уровень жизни учителей и престиж этой профессии.

«Важно заниматься профориентационной работой среди школьников, чтобы в педагогические вузы поступали талантливые выпускники и в дальнейшем в наши школы приходили высокопрофессиональные преподаватели. Повышение качества образования - одна из главных задач, которые перед нами стоят», - отметил Владимир Волков.

Директором республиканского лицея была высказана идея о переносе математического профиля лицея в новую школу, которая сейчас возводится в микрорайоне «Юбилейный». Также эта школа может стать своеобразным филиалом лицея, на ее базе могли бы готовить с первого класса талантливых учеников, которые впоследствии могли продолжить обучение в лицее.

Призёрам олимпиад, преподавателям и родителям Владимир Волков вручил благодарности Главы Мордовии. Победители и наставники также получили денежные премии. Из учащихся наград были удостоены Иван Утешев (ныне студент Московского физико-технического университета), Алексей Шишкин, Дамир Гасымов, Максим Елисеев, Станислав Цапаев. В ответ школьники преподнесли Владимиру Волкову памятные сувениры, которые вместе с медалями привезли с международных олимпиад. Директор Республиканского лицея для одарённых детей Евгений Вдовин был награждён Почётной грамотой Республики Мордовия.