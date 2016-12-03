Талант, убитый небом!

Страшная авиакатастрофа, произошедшая в минувшее воскресенье в Сочи и шокировавшая весь мир, особой болью отозвалась в сердцах жителей Мордовии. На борту ТУ-154 находился наш земляк, уроженец села Новое Синдрово Краснослободского района Мордовии, заслуженный артист РМ Сергей Денискин. Он входил в состав ансамбля имени Александрова, который должен был поздравить российских летчиков на авиабазе Хмеймим в Сирии. Известие о гибели Сергея Денискина потрясло жителей Нового Синдрова. «Мы весь день проплакали», - признаются одноклассники Сергея. Подробности катастрофы, жизни и смерти мордовского артиста - в материале корреспондента «ВС».

Хроника трагедии

Авиакатастрофа, шокировавшая весь мир, произошла рано утром 25 декабря. ТУ-154, летевший из Москвы в Латакию, приземлился в сочинском аэропорту «Адлер» для дозаправки. Первоначально промежуточную посадку для пополнения запасов топлива планировалось совершить в аэропорту Моздока, однако из-за плохих погодных условий борт был перенаправлен в Сочи. В 5.25 по московскому времени самолет с заправленными баками вылетел из аэропорта. Однако спустя всего пару минут исчез с экранов радаров. Через некоторое время вертолеты обнаружили в море в полутора километрах от побережья Сочи масляное пятно. Стало ясно, что лайнер рухнул в море. Чуть позже выяснилось, что фрагменты самолета находятся на глубине от пятидесяти до ста метров. Тела и личные вещи пассажиров лайнера разбросало на площади в несколько квадратных километров. Это дало повод экспертам предположить, что самолет разрушился в воздухе еще до падения в воду. Спасательная операция по поиску обломков самолета и останков находившихся на борту пассажиров началась довольно быстро. Однако в оперативном штабе сразу подчеркнули, что шансов выжить у членов экипажа и пассажиров практически не было. Даже если бы кто-нибудь из них уцелел при падении с высоты, он оказался бы в холодной воде Черного моря. Эксперты подчеркивали, что при температуре воды в десять градусов по Цельсию человек может прожить не более одного часа. А к началу поисковой операции с момента крушения прошло уже четыре часа. Поиски осложнялись тем обстоятельством, что бортовые самописцы ТУ-154 не были оснащены радиомаяками. Искать черные ящики фактически приходилось методом тыка.

Днем 25 декабря спасатели обнаружили первые тела погибших пассажиров ТУ-154. Первоначально были найдены останки четырех людей. Впоследствии на поверхность были подняты фрагменты тел восьмидесяти пассажиров самолета. В операции по поиску тел пассажиров и обломков самолета было задействовано огромное количество людей и техники. Дно Черного моря обследовали более ста водолазов, в срочном порядке переброшенных в Сочи с разных флотов ВМС России. Надежда на чудо сохранялась до конца дня. Но вечером 25 декабря министр транспорта РФ Максим Соколов, возглавивший правительственную комиссию по расследованию причин авиакатастрофы, сообщил журналистам, что шансов найти живых больше нет. Все пассажиры и члены экипажа были признаны погибшими. Тем не менее поисковая операция не была прекращена даже с наступлением темноты. В район крушения самолета прибыли суда, оснащенные мощными прожекторами. Но тщетно.

Соболезнования родственникам погибших и всем жителям нашей страны в связи с крушением самолета выразили руководители многих государств мира. Авиакатастрофа шокировала практически все мировое сообщество, за исключением разве что нынешнего руководства Украины, представители которого даже не пытались скрывать своего злорадства по поводу произошедшего.

Скорбный список

Еще днем 25 декабря Министерство обороны РФ опубликовало полный список находившихся на борту ТУ-154 членов экипажа и пассажиров. Небольшая путаница произошла только с именем руководителя благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, более известной в нашей стране и за ее пределами как доктор Лиза. Первоначально сообщалось о том, что она должна была лететь этим бортом, но в последний момент не полетела. Однако позже выяснилось, что спасительница многих жизней детей Донбасса все же поднялась на борт самолета, летевшего в Сирию. Она должна была передать в местный госпиталь медикаменты. Кроме нее на борту самолета находились военные, артисты знаменитого на весь мир ансамбля имени Александрова, планировавшие дать концерт для российских летчиков на авиабазе Хмеймим, и девять представителей российских телеканалов. Всего девяносто два человека.

Версии

Точные причины авиакатастрофы станут известны лишь после того, как со дна Черного моря будут подняты бортовые самописцы ТУ-154. Известно, что на воздушных судах подобного класса бортовые самописцы расположены в киле. Именно эта часть самолета, по мнению многих экспертов, меньше всего пострадала при падении. Пока же специалисты и представители спецслужб выдвинули четыре основные версии крушения авиалайнера. В числе наиболее вероятных причин катастрофы называют некачественное топливо, попадание в двигатель самолета постороннего предмета, техническую неисправность лайнера и ошибку пилотирования. Последнюю версию считают маловероятной ввиду того, что самолетом управлял опытный пилот Роман Волков - летчик первого класса, имевший налет более трех тысяч часов на воздушных судах подобного класса. Не вызывает сомнений и квалификация штурмана экипажа ТУ-154 Александра Петухова. Некоторое время назад он сумел посадить аналогичный борт, у которого при посадке отказало оборудование. За это он был награжден орденом Мужества. Что же касается самого самолета, то, несмотря на свой возраст (лайнер был выпущен 33 года назад), он находился в довольно хорошем состоянии. Дело в том, что на гражданских авиалиниях самолеты такого типа уже не используются, а в Министерстве обороны ТУ-154 эксплуатировался не так интенсивно. Так что в данном случае возрасту самолета не следует придавать слишком большого значения. В декабре 2014 года самолет прошел последний капитальный ремонт, а в сентябре этого года прошел плановое регламентное обслуживание.

Вполне вероятно, что при наборе высоты в двигатель самолета мог попасть посторонний предмет, например птица. Кроме того, многие летчики говорят о сложности взлета в аэропорту Сочи. Это связано с тем, что сразу после отрыва от земли экипаж на какое-то время теряет возможность визуального контроля воздушного пространства и вынужден идти по приборам. В пользу этой версии говорят показания очевидцев. Некоторые свидетели утверждают, что самолет поднялся в воздух практически перпендикулярно земле и какое-то время летел фактически брюхом вперед. Разумеется, специалистами рассматривалась и версия о теракте. Однако на сегодняшний день нет оснований утверждать, что самолет упал в море в результате диверсии. Ведь заранее не было известно, что ТУ-154 сядет для дозаправки именно в Сочи. Туда он был перенаправлен в последний момент. После посадки на борт поднимались только три человека - два пограничника и один сотрудник таможни. Выходили из самолета только два человека - командир экипажа и его помощник. Они контролировали дозаправку. Питание на борт самолета не подавалось, а сама дозаправка осуществлялась штатным персоналом. Как бы там ни было, ответ на все вопросы смогут дать только черные ящики авиалайнера.

Сергей Денискин

По роковому стечению обстоятельств одним из пассажиров ТУ-154, потерпевшего крушение над Черным морем, стал наш земляк, уроженец села Новое Синдрово Краснослободского района Мордовии 46-летний Сергей Денискин. Он входил в состав ансамбля имени Александрова и должен был выступать вместе с коллегами на авиабазе Хмеймим. Для жителей мордовского села он был настоящей гордостью.

- Знаете, голосом своим он в маму пошел, - говорит старожил села Иван Кувшинов. - Наш парень!

С ним соглашаются и другие местные жители.

- Я с Сережкой в первом классе за одной партой сидел, - рассказывает сосед семьи Денискиных Петр Канунов. - Но потом они переехали в село Солдатское недалеко от Саранска. И Сергей приезжал сюда только на каникулы к бабушке. Она такая добрая была. У них в семье было пятеро детей: два брата и три сестры. Старший брат Сергея Андрей служил в милиции. Несколько лет назад он погиб в автокатастрофе. А Сергей после армии сначала поступил учиться в саранское музыкальное училище, а потом перебрался в Москву и там что-то окончил. Он часто бывал в Мордовии. Как-то во время очередного приезда он рассказывал мне, что у него был вариант попасть в ансамбль Надежды Бабкиной, но она не взяла его из-за невысокого роста. А вот в ансамбль имени Александрова его взяли. Однажды он приезжал и снимал на видео своих родных, и наши родственники на этой записи тоже оказались. Он потом еще вместо обложки фотографию сделал для диска. На ней он с сестрами и племянницей. И нам оставил два диска.

В Новом Синдрове до сих пор стоит дом семьи Денискиных.

- У него же отец здесь похоронен и бабушка, - продолжает Петр Канунов. - Этим летом сестры Сергея приезжали сюда, начали восстанавливать потихоньку родительский дом. Знаете, когда по телевизору сообщили о крушении самолета, мы весь день проплакали. Жалко Сережку!

- Нам нечасто доводилось общаться с братом, - рассказывает старшая сестра Сергея Денискина Мария Сидикова. - В год мы виделись два-три раза, не больше. Дело в том, что Сергей постоянно был на гастролях. В последний раз мы разговаривали с ним за два дня до катастрофы. Он как раз сообщил, что полетит с ансамблем в Сирию. А о том, что самолет упал, мы узнали после того, как нам позвонили из деревни. Никто из нас даже предположить не мог, что так получится! Извините, я сейчас пребываю в шоковом состоянии, тяжело говорить. Сергей был очень талантливым. Свой голос он унаследовал от нашей мамы, и у бабушки у нашей тоже был очень хороший голос. Наверное, это семейное. После учебы в саранском музыкальном училище Сергей переехал в Москву. Здесь он окончил Гнесинский колледж. В последнее время он жил гражданским браком со своей подругой. А вот детей у него не было. Во всяком случае официально он нам никого не представлял.

Р.S. Перед самым подписанием в печать этого номера «ВС» стало известно, что спасатели обнаружили на дне Черного моря бортовой самописец ТУ-154.