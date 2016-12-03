Сотрудники «Ростелекома» исполнили новогодние желания детей из приюта «Надежда»

«Ростелеком» накануне Нового года провел традиционную волонтерскую акцию «Елка желаний» для воспитанников республиканского социального приюта для детей и подростков «Надежда». Желания более 80 ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, осуществили сотрудники филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком».

Каждый воспитанник приюта в преддверии Нового года написал письмо Деду Морозу с большой надеждой, что его мечта обязательно исполнится. Коллектив филиала компании постарался сделать все, чтобы каждый ребёнок получил то, о чем мечтал. Машинки на пульте управления, куклы, роботы, спортивные рюкзаки, наборы косметики, сладкие подарки, фены и сотовый телефон – всем ребятам были приобретены подарки. А чтобы праздник был ярким и запоминающимся, на вручение подарков пришли студенты из педагогического отряда «Ника» МГУ им. Н.П. Огарева, которые развлекали ребят в сказочных костюмах Новогодикуса, Деда Мороза и Снегурочки.

«Воспитанники нашего приюта очень ждут новогодний праздник, особенно когда поздравлять приезжают сотрудники компании «Ростелеком». Они уже знают, что все их мечты обязательно исполнятся, и подарки будут самыми лучшими! Мы уверены, что с помощью таких акций Новый год станет для детей настоящим праздником, который подарит им радость и осуществит самые заветные желания», – поблагодарила связистов директор приюта Татьяна Барашихина.



