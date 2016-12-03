«Ростелеком» наградил 20-тысячного абонента «Интерактивного ТВ» в Республике Мордовия

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Количество абонентов услуги «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» превысило в Республике Мордовия 20 тысяч. В 2016 году абонентская база услуги выросла на 25 %.
«Увеличение абонентской базы в сегменте платного телевидения свидетельствует о том, что пользователи оценили его высокое качество, многофункциональность и интерактивные сервисы, которые в праздники особенно будут востребованы, – комментирует директор по работе с массовым сегментом в РМ ПАО «Ростелеком» Светлана Родина. – Разнообразить досуг поможет «Видеопрокат» с коллекцией более чем 3 000 тысячи фильмов как классических, так и только что вышедших в прокат. А сервис «Караоке» сделает любой праздник незабываемым и ярким!»
20-тысячным абонентом в сегменте цифрового телевидения стал житель Саранска Олег Федотов. Награждение нового пользователя «Интерактивного ТВ» с вручением сувениров с фирменной символикой компании прошло на совместном новогоднем мероприятии, организованном «Ростелекомом» и ТРЦ «РИО».
«Не ожидал такого приятного новогоднего сюрприза. Абонентом компании являюсь с 2012 года, активно пользуюсь телефонией и высокоскоростным интернетом, а совсем недавно по рекомендации друзей решил подключить «Интерактивное ТВ». Пока не успел ознакомиться со всеми сервисами ТВ, но возможность просмотра передач на смартфоне или планшете уже впечатлила», – поделился своими эмоциями Олег Федотов.
Узнать более подробную информацию об услуге «Интерактивное ТВ» можно по телефону 8-800-1000-800 (звонок бесплатный), на сайте компании http://www.mordoviya.rt.ru/ и в офисах продаж и обслуживания клиентов ПАО «Ростелеком».
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