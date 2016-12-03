Городские пункты проката лыжного инвентаря ждут посетителей

В Саранске всегда было немало любителей здорового образа жизни и активного отдыха. С наступлением зимы городские пункты проката лыжного инвентаря заработали в полную силу. Особенно много посетителей в субботу и воскресенье. Кстати, пункты проката есть в каждом микрорайоне, одной из самых востребованных считается база, расположенная в лесопарковой зоне Ленинского района. Мэр города распорядился до следующих выходных почистить трассу от упавших веток и деревьев и создать необходимые условия для отдыхающих.