Движение общественного транспорта 1 января возьмут под особый контроль

Работа общественного транспорта в последнее время не вызывает у горожан нареканий. По словам директора Транспортного управления Игоря Белорунова, на минувшей неделе случилось лишь несколько обрывов троллейбусных линий, которые восстанавливались в течение 15-20 минут. Водители частного транспорта, несмотря на сильные морозы, также работали по графику.

- Так же четко и без сбоев общественный транспорт должен работать и в праздничные новогодние дни, - обратил внимание Петр Тултаев. - Под особый контроль нужно взять 1 января. В этот день люди либо идут в гости, либо возвращаются из гостей, поэтому общественный транспорт особенно востребован. Вряд ли кто после новогодней ночи сядет за руль личного автомобиля, поэтому на маршрутах должен быть не только муниципальный, но и частный транспорт.



