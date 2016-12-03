В следующем году в столице Мордовии откроется несколько детских садов

В столице Мордовии активно идут строительство и реконструкция детских садов. В следующем году планируется завершить строительство детского сада по ул. Титова, еще два новых дошкольных учреждения (в июне и декабре) откроют свои двери для малышей в микрорайоне Тавла. В поселке Озерный летом будет проходить реконструкция детского сада, там к тому же откроется дополнительная группа на 20 мест. На данный момент ведется проектирование детского сада на 120 мест, который будет построен в п. Ялга. Также в наступающем году планируется начать строительство дошкольного учреждения в новом микрорайоне по ул. Т. Бибиной.



