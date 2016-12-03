В Саранске установят памятник Михаилу Девятаеву

- В 2017 году будет отмечаться 100-летний юбилей Великой Октябрьской революции, - напомнил на совещании в мэрии Глава Саранска Петр Тултаев. - Однако в этот год исполнится и 100 лет со дня рождения нашего великого земляка - Михаила Девятаева. Мы должны знать своих героев и помнить о них. Предлагаю в следующем году во всех школах показать фильм о Михаиле Девятаеве и предложить школьникам написать сочинение о нем. Все это будет способствовать патриотическому воспитанию детей.

Петр Тултаев также распорядился выбрать место в городе, где в следующем году установят памятник нашему легендарному земляку.



