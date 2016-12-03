«Лисма» останавливает ртутное производство

Уже с апреля следующего года «Лисма» планирует полностью прекратить выпуск продукции, технологический процесс изготовления которой предусматривает использование ртути. Речь идет прежде всего о трубчатых люминесцентных лампах (ЛЛ) и горелках для ламп ДРЛ. Взамен завод выведет на рынок их светодиодные аналоги - более энергоэффективные и безопасные с экологической точки зрения.

По словам генерального директора «Лисмы» Игоря Константинова, принятию решения о прекращении выпуска люминесцентных ламп способствовало сразу несколько факторов - коммерческих, юридических и социальных. Как известно, жители Саранска много лет выражали недовольство ртутным производством, расположенным по соседству с жилыми домами. Первым шагом стал его перенос из центра города на окраину. Что же касается полной остановки, то тут свою роль сыграла поддержанная Россией Минаматская конвенция, предусматривающая запрет на производство, экспорт и импорт нескольких видов продукции, содержащей ртуть, к 2020 году. Кроме того, в июле 2016-го в стране вступил в силу закон, запрещающий закупку люминесцентных ламп для нужд государственных и муниципальных учреждений. Следующим законодательным актом, как ожидается, будут установлены значительные сборы с производителей, применяющих ртуть. Стоит отметить, что подобные шаги во многом совпадают и с сегодняшними тенденциями рынка - спрос на люминесцентные лампы постоянно снижается. Таким образом, остановка ртутного производства будет логична, правильна и экономически целесообразна для «Лисмы».

Уже известно, что на смену люминесцентным придут линейные светодиодные лампы. Конструктивно они полностью повторяют прежние параметры. С той лишь разницей, что внутри смонтирована линейка светодиодов с источником питания - так называемым драйвером. Сейчас данная продукция проходит сертификацию, после чего ее предполагается запустить в серийное производство.

К слову, с прекращением выпуска люминесцентных ламп предприятие планирует высвободить около 150 человек. Впрочем, им тут же будет предложено трудоустроиться на участок светодиодной продукции.