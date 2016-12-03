«Мордовцемент» планирует увеличить объемы выпуска продукции

В пятницу Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Мордовцемент» Карелом Оклештеком. Чешский специалист, возглавивший предприятие три месяца назад, проинформировал руководителя региона о проделанной за это время работе.

Анализ производственных мощностей показал, что завод имеет все возможности для наращивания объемов производства уже в следующем году. Руководством холдинга «Евроцемент груп» было принято решение ускорить сроки реконструкции так называемого сухого производства. По плану работы будут завершены до конца года, а к 5 января предусмотрено запустить отремонтированную сырьевую мельницу. После этого объемы выпуска продукции резко возрастут. «В 2017 году мы произведем 4 миллиона тонн цемента, я в этом абсолютно уверен», - заявил Карел Оклештек. К слову, сейчас на предприятии работают представители фирм - поставщиков оборудования. Помимо наладки технологических процессов они проводят и обучение персонала.

Глава РМ в ответ напомнил, что «Мордовцемент» остается одним из крупнейших предприятий республики, причем когда-то оно было передовым. Потому сейчас необходимо приложить максимум усилий, чтобы восстановить утраченные позиции. Владимир Волков подчеркнул, что новому руководству необходимо эффективно трудиться, проводить выверенную кадровую политику и повышать уровень социальной ответственности. «Я переживаю за это производство, за людей, которые там трудятся. Цементный завод должен стабильно работать, быть гордостью всей Мордовии. Важно сохранить полноценный трудовой коллектив и конкурентоспособность предприятия», - подчеркнул Владимир Волков. Также он пообещал посетить завод в январе, когда будет завершена модернизация упомянутой сухой линии.



