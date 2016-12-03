«АШАН» откроет еще два гипермаркета в Мордовии

Компания «АШАН Ритейл Россия» открыла в Саранске гипермаркет формата «Наша Радуга». Новый магазин общей площадью свыше 5,3 тысячи квадратных метров расположен в северо-западной части города, на Лямбирском шоссе. В его ассортименте насчитывается почти 13800 наименований товаров, в том числе 6,5 тысячи продовольственных. Кроме того, в гипермаркете реализован проект «Пекарня», предусматривающий изготовление до 120 видов хлебобулочных изделий ежедневно.

Компания «АШАН Ритейл Россия» вложила в открытие своего десятого в стране гипермаркета формата «Наша Радуга» около 400 миллионов рублей. Его особенностью является наличие системы самостоятельной оплаты, включающей в себя 12 станций сканирования и 14 терминалов. При покупке сотрудник магазина сканирует товар и выдает клиенту талон, с которым тот проходит к терминалу самостоятельной оплаты, принимающему как наличные, так и банковские карты. Подобная система позволяет значительно увеличить пропускную способность и сократить очереди.

Другой внедренной инновацией стала так называемая холодная комната, занимающая отдельно огороженную площадь в торговом зале. По сути, это огромный холодильник, где поддерживается постоянная температура. Благодаря такому решению товары - например фрукты и овощи, молочная продукция, мясные и колбасные изделия - сохраняют свою свежесть.

Также в гипермаркете работает пункт выдачи заказов интернет-магазина «Auchan.ru». Здесь покупатели могут получить товары из «виртуального» каталога, причем по более низким ценам. Ассортимент этой торговой площадки идентичен той, что занимает порядка 50 тысяч квадратных метров.

Торжественное открытие первого гипермаркета сети «Ашан» в Мордовии прошло в минувший четверг. «Появление столь крупного игрока на региональном рынке - это прежде всего сигнал для экономики, весьма значимый с точки зрения как развития бизнеса, так и трудоустройства местных жителей, - отметил заместитель Председателя Правительства - министр торговли и предпринимательства РМ Дмитрий Иванов. - Новый гипермаркет - результат нашей совместной работы с компанией «АШАН Ритейл Россия» и важнейший показатель ее продуктивности».

«В магазине реализованы принципы высокой технической оснащенности, максимальной автоматизации процессов, сбережения ресурсов и мобильности, - продолжил генеральный директор канала «Гипермаркеты АШАН» Олег Альхамов. - Все сотрудники торгового зала поливалентны. Они могут и работать как сканировщики на кассах, и заниматься выкладкой товаров. Команда магазина состоит из 75 человек, прошедших стажировку в других городах России. Мы рады предложить покупателям широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров, а также большой выбор продукции на вес, состоящий из 750 позиций».

Отметим, что формат «Наша Радуга» разработан «АШАНом» специально для городов с населением от 100 до 500 тысяч жителей. Впрочем, в Мордовии компания намерена открыть еще, как минимум, два гипермаркета под этим брендом. Об этом заявил Олег Альхамов на встрече с Главой Мордовии Владимиром Волковым. В ходе рабочей беседы были рассмотрены возможные места расположения магазинов, в частности на территории новых жилых массивов, возводимых в рамках подготовки к футбольному первенству планеты 2018 года.

Руководитель республики со своей стороны подчеркнул, что упор необходимо делать на товары местного производства. Уже сегодня в гипермаркете представлена продукция «Ламзури», чамзинской птицефабрики, ичалковского сыродельного комбината и МПК «Атяшевский». Однако в дальнейшем ассортимент может быть расширен, в том числе за счет фермерских продуктов. По словам Олега Альхамова, переговоры с местными поставщиками уже идут. «Считаю, что качество и разнообразие мордовских товаров достойны того, чтобы занять достойное место на прилавках магазина, - сказал Глава республики. - Более того, по ряду позиций - яйцу, мясу курицы, молочной продукции, кондитерским изделиям и прочим - наши производители вполне могут удовлетворить потребности «АШАНа» в других регионах страны».

Владимир Волков также посоветовал чуть подкорректировать дизайн магазинов, открывающихся в Мордовии, украсив их фасады национальным орнаментом. «Местный «АШАН» должен быть узнаваемым и оригинальным, с мордовской изюминкой», - заявил он.

Добавим, что ныне в республике функционирует уже 4 из 5 крупнейших российских ритейлеров, работающих в сегменте товаров повседневного спроса. Помимо «АШАНА» («Наша Радуга») здесь представлены «Магнит», «X5 Retail Group» («Перекресток», «Пятерочка», «Карусель») и «Лента».