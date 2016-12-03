Филиал «Мордовэнерго» пополнит парк техники

В рамках государственной программы обновления парка автотранспорта филиалом ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Мордовэнерго» в преддверии профессионального праздника - Дня энергетика, который отмечается 22 декабря, закуплено 11 единиц техники. Это автомобили марки УАЗ 390995 для укомплектования оперативно-выездных и оперативно-ремонтных бригад.

Машины обладают повышенной проходимостью, надежны в эксплуатации и укомплектованы необходимым оборудованием. Поставщик оснастил вездеходы тягово-сцепным устройством, багажниками для перевозки лестниц, произвел антикоррозийную обработку кузова. Поставка техники в РЭСы окажет существенную помощь электромонтерам при обслуживании энергооборудования и проведении аварийно-восстановительных работ.

Подобные машины уже закупались филиалом в предыдущие годы и до настоящего момента используются в производственных отделениях, успешно справляясь с решением поставленных задач.



