Приволжские спасатели обсудили результаты своей работы

Спасатели из всех субъектов Приволжья, а также представители региональных, городских и районных комиссий по чрезвычайным ситуациям собрались на минувшей неделе в Саранске, дабы подвести итоги своей работы в 2016 году и обсудить перспективы дальнейшего развития территориальных подсистем РСЧС. Решение провести учебно-методический сбор именно на базе Главного управления МЧС России по РМ можно назвать вполне закономерным. Поскольку имеющиеся здесь наработки в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера могут быть интересны как профессионалам, так и рядовым обывателям.

Начальник Приволжского регионального центра МЧС, генерал-полковник внутренней службы Игорь Паньшин приезжал в столицу республики не с пустыми руками. От федерального ведомства местные спасатели получили сразу 6 пожарных автоцистерн на базе автомобилей «КамАЗ» и «Урал», штабной и пожарный автомобили, несколько снегоходов и даже уникальный в своем роде снегоболотоход. Современная техника должна не просто укрепить материальную базу пожарно-спасательных подразделений, но и повысить их мобильность, а равно - качество работы.

Стоит отметить, что всестороннюю помощь в решении поставленных задач оказывает спасателям и руководство Мордовии. Только за последние годы на средства республиканского бюджета было закуплено несколько оперативно-служебных автомобилей повышенной проходимости, два подвижных пункта управления на базе «КамАЗов», передвижная теплодымокамера, другое оборудование и снаряжение.

Помимо того, значительное внимание уделяется развитию региональной инфраструктуры МЧС. Планируется, в частности, построить в Саранске пожарно-спасательный центр, рассчитанный на 10 машиновыездов. Здесь же разместится филиал Приволжского поисково-спасательного отряда.

Другой новостройкой станет здание специализированной пожарно-спасательной части, предназначенное в том числе для тренировок сотрудников. На прилегающей территории предполагается оборудовать залы для занятий, скалодром и полосу препятствий.

Еще один объект, возводимый в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, - Центр управления в кризисных ситуациях - по сути, увенчает эти усилия. Ибо защищенность граждан от всевозможных ЧС выйдет на новый качественный уровень.

Однако, как справедливо заметил в ходе сбора Глава Мордовии Владимир Волков, едва ли не ключевым фактором обеспечения стабильности была и остается подготовка сотрудников - спасателей, огнеборцев, врачей и прочих специалистов. «В этом году мы провели 5 командно-штабных учений в районах республики, несколько тактико-специальных занятий, 15 совместных тренировок, - подчеркнул руководитель региона. - Результаты проведенных мероприятий наглядно показали, что органы управления, силы и средства Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций способны выполнять возложенные на них задачи».

В качестве примера Глава упомянул инцидент, случившийся буквально накануне учебно-методического сбора. Тогда спасатели предотвратили попытку самоубийства 22-летнего парня из Рузаевки. Операция была проведена без преувеличения образцово. Сотрудники МЧС быстро прибыли на место, вступили в переговоры, убедили молодого человека не прыгать с 50-метровой высоты и благополучно спустили его на землю. «Эта история свидетельствует о готовности наших спасателей к самопожертвованию, к подвигу, который они именуют работой, - сказал Владимир Волков. - Хочу поблагодарить их за профессионализм и готовность прийти на помощь в любую минуту».

«Мы обязательно отметим, поощрим ребят, участвовавших в той операции, - пообещал чуть позже Игорь Паньшин. - Хотя высшей наградой для нас является доверие и положительная оценка со стороны населения».

Подводя основные итоги деятельности территориальных подсистем РСЧС, руководитель Приволжского регионального центра подчеркнул, что уходящий год был далеко не самым спокойным для службы спасения. Зимой приходилось вызволять из снежного плена застрявшие автомобили, весной немало бед принесло половодье в Удмуртии, Башкирии и Пермском крае, тогда же произошли крупные возгорания в учреждениях социальной сферы Чувашии, Удмуртии и Пермского края, а летом значительная часть территории была охвачена лесными пожарами…

Впрочем, мордовские спасатели могут быть довольны - их работа отмечалась исключительно в положительном ключе. «Служба МЧС республики всегда находилась на передовых позициях в ПФО, - заметил в данной связи Игорь Паньшин. - Динамичное развитие сохраняется и сейчас. Полным ходом идет подготовка к футбольному первенству планеты, укрепляется материально-техническая база подразделений, планируется дополнительно оснастить их аварийно-спасательной техникой».

Подтверждением сказанному стала награда, врученная начальнику ГУ МЧС по Мордовии, генерал-майору Андрею Наумову. Указом Президента РФ он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.